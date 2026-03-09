|
09.03.2026 12:52:38
ROUNDUP: Teheran erneut von Explosionen erschüttert
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Hauptstadt Teheran ist erneut Ziel einer Angriffswelle. Über der Metropole waren nach Angaben von Augenzeugen Kampfjets zu hören, die sich aus dem Norden über die Gipfel des Albors-Gebirges näherten. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, wie Bewohner am Montag berichteten.
Die israelische Armee teilte mit, sie habe eine großangelegte Angriffswelle gegen Infrastruktur der iranischen Führung in den Städten Teheran und Isfahan sowie im Süden des Landes begonnen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.
Infolge der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran haben die Behörden seit Kriegsbeginn mindestens 1.200 Tote gemeldet. Mehr als 10.000 Menschen wurden verletzt, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpur, mitteilte. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen./arb/DP/nas
