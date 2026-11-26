BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der chinesische Online-Riese Temu verpflichtet sich nach Angaben der EU-Kommission dazu, seine Shopping-Plattform verbraucherfreundlicher zu gestalten. So soll das Unternehmen nach Beschwerden europäischer Verbraucherschützer etwa mehr gegen gefälschte Kundenbewertungen tun und Preise klarer auszeichnen, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Um sicherzustellen, dass Bewertungen wirklich von Kunden stammen, sollen sie vor Veröffentlichung auf Echtheit geprüft werden. Ein Erkennungssystem soll Fake-Bewertungen rausfiltern.

Echte Rabatte oder nur Werbung?

Temu habe zudem zugesagt, bei der Darstellung von Preisen eindeutig zwischen echten Rabatten und bloßen Vergleichen des Preises mit einem allgemeinen Referenzpreis zu unterscheiden. Alle anfallenden Steuern und Gebühren sollen künftig vor Abschluss des Bestellvorgangs deutlich ausgewiesen sein.

Auch Widerrufe und Rücksendungen sollen für Kundinnen und Kunden demnach leichter werden. Erstattungen sollen innerhalb von 14 Tagen erfolgen und das Widerrufsformular in allen Amtssprachen der EU zur Verfügung stehen.

Virtuelles Glücksrad soll wegfallen

Weitere Änderungen umfassen etwa die Abschaffung von erzwungenen spielerischen Komponenten - sogenannten Gamification-Elementen. Dazu zählt der Mitteilung zufolge ein virtuelles Glücksrad, an dem Besucherinnen und Besucher des Portals bisher drehen mussten, um Zugang zum Online-Marktplatz zu erhalten.

Ein Unternehmenssprecher Temus teilte mit, man freue sich über die erzielte Einigung. "Wir schätzen den konstruktiven Austausch während des gesamten Verfahrens und werden weiter an mehr Transparenz sowie einem verbesserten Einkaufserlebnis für Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Europa arbeiten", so der Sprecher.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig bezeichnete die Zugeständnisse Temus als wichtigen Erfolg. "Dass Temu verbindlich zusagt, diese Manipulationen zu beenden, ist eine gute Nachricht für den Verbraucherschutz", teilte die SPD-Politikerin mit.

Vorwürfe gegen Temu seit 2024

Das Netzwerk der europäischen Verbraucherschutzbehörden habe die Zusagen angenommen, teilte die EU-Kommission mit. Der Verbund moniert bereits seit November 2024 Praktiken des Online-Händlers.

Separat ermittelt die Europäische Kommission in mehreren Verfahren auf Grundlage des Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA) gegen Temu. Die Ermittlungen resultierten unter anderem in einer Strafe von 200 Millionen Euro, weil das Shopping-Portal seine Kunden nach Ansicht der Brüsseler Behörde nicht genug vor illegalen Produkten schützt./tre/DP/mis