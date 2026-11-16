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16.11.2026 14:52:38

ROUNDUP: Tesla will drei Milliarden Euro in Werk in Grünheide stecken

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin ausgeben. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude errichtet werden, teilte das Unternehmen von Elon Musk mit. In dem Gebäude soll es später möglich sein, bis zu einer Million "Cybercabs" zu produzieren. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern.

"Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide", hieß es von dem US-Autobauer. Tesla sucht den Angaben zufolge im Zuge des Ausbaus mehrere Hundert neue Mitarbeiter in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung.

Grünheide-Ausbau: Baubeginn für erste Hälfte 2027 geplant

Tesla nannte auch einen Zeitplan: Der Baubeginn sei für das erste Halbjahr 2027 geplant, Produktionsbeginn für das Jahr 2029. Ein Genehmigungsantrag für das Gebäude soll noch dieses Jahr eingereicht werden. Er beruhe auf einem Antrag von 2023 für das Gesamtvorhaben, hieß es.

Die drei Milliarden Euro seien neben dem Bau des neuen Produktionsgebäudes auch für Nebengebäude und etwa eine weitere Abwasserbehandlungsanlage vorgesehen.

Zuletzt zog Nachfrage nach Tesla wieder an

Tesla hatte die Ausbaupläne auch während eines Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, aber zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Zuletzt zog die Nachfrage wieder an, und Tesla stellte gegen den Trend Beschäftigte ein. Die Fabrik bei Berlin, die im März 2022 öffnete, hatte nach Angaben von Tesla im Oktober 12.600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11.000 Mitarbeiter gesunken.

Das Unternehmen hatte zuletzt angekündigt, die Produktion auf dann 7.500 Fahrzeuge pro Woche steigern zu wollen. Das entspricht rund 375.000 Fahrzeugen im Jahr. Außerdem sollte die Batteriezellfertigung in Grünheide ausgebaut werden. In den vergangenen Monaten seien bereits 2.000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, hieß es von einer Sprecherin./trh/DP/he

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