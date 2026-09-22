ROUNDUP: Tote bei russischem Luftangriff auf Industriestadt Dnipro

DNIPRO (dpa-AFX) - Russland hat in der Nacht die südukrainischen Industriestädte Dnipro, Krywyj Rih und Pawlohrad mit ballistischen Raketen angegriffen. In Dnipro seien mindestens vier Menschen getötet und weitere sechs verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram mit. Unter den Trümmern eines getroffenen Industriebetriebs würden noch Verschüttete vermutet.

Moskau bestätigt Angriffe auf Metall- und Chemieindustrie

Das russische Militär in Moskau sprach von einem Angriff auf Anlagen der Metall-, Chemie-, Energie- und Rüstungsindustrie in der Ukraine. Neben Raketen seien Marschflugkörper und Kampfdrohnen eingesetzt worden.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew herrschte nachts mehrfach Luftalarm. Durch Drohnenangriffe seien drei Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. In einem Logistikbetrieb habe es gebrannt, ein fünfstöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden.

Angriff auf russische Raffinerie in Samara

Ihrerseits griffen die ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen die Raffinerie der russischen Stadt Samara an der Wolga an. In der Anlage entstand ein Brand, wie russische und ukrainische Telegramkanäle berichteten. Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew schrieb auf Telegram von einem Drohnenangriff auf Industriebetriebe, der abgewehrt worden sei. Ein Mensch sei getötet worden. Es gebe Schäden an zivilen Objekten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte in sozialen Medien Angriffe im russischen Hinterland. Er sprach in der Folge von Schäden an einer Ölraffinerie in der Region Samara und einer in der russischen Teilrepublik Baschkortostan sowie nicht näher beschriebenen Treffern im Schwarzen Meer. Die Ukraine bringe den Krieg dorthin zurück, wo er hergekommen sei, schrieb Selenskyj.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums verarbeitet die Raffinerie in Samara jährlich sieben Millionen Tonnen Erdöl für Benzin und Diesel. Da damit auch der Bedarf der russischen Armee gedeckt werde, schließe das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine auch eine Schädigung der Produktionsanlagen ein.

Selenskyj will in New York mit Trump sprechen

Russland versucht seit mehr als viereinhalb Jahren mit einer großangelegten Invasion, die Ukraine zu unterwerfen. Diplomatische Bemühungen um ein Kriegsende haben noch kein Ergebnis gebracht. Sie sollen heute am Rande der UN-Generaldebatte in New York fortgesetzt werden. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird mit US-Präsident Donald Trump sprechen./fko/DP/mis