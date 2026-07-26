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26.07.2026 20:14:38
ROUNDUP: Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Supermarkt
KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Supermarkt in der ukrainischen Stadt Tschernihiw nördlich von Kiew sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eines der Todesopfer sei ein 10-Jähriger, teilte der örtliche Militärverwalter Dmytro Bryschynskyj auf Telegram mit. Weitere 25 Besucher des Supermarkts seien bei dem Einschlag der Kampfdrohne verletzt worden.
Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In letzter Zeit nimmt das russische Militär verstärkt zivile Objekte in der Ukraine ins Visier./cha/DP/he
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