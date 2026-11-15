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15.11.2026 11:04:38
ROUNDUP: Tote und Verletzte bei russischen Angriffen
KIEW (dpa-AFX) - Bei einer Serie russischer Angriffe gegen ukrainische Städte sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Über 30 Zivilisten wurden bei den Attacken nach offiziellen Angaben verwundet. Allein in Saporischschja wurden beim Einschlag einer Rakete mindestens 22 Menschen verletzt, wie der regionale Militärverwalter Mychajlo Semikin auf Telegram mitteilte. Unter den Verletzten waren demnach auch drei Kinder. Erst am Vortag war die Stadt Ziel russischer Angriffe.
Am Abend traf eine russische Angriffsdrohne ein Objekt der Energieversorgung in der Oblast Tschernihiw. Dabei starben nach offiziellen Angaben zwei Männer, ein dritter wurde verletzt. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.
In Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk kam bei russischen Angriffen mit Drohnen und Artillerie ein Mann ums Leben, wie Militärverwalter Olexander Hanscha auf Telegram berichtete. Weitere 13 Personen, unter ihnen ein siebenjähriger Junge, seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.
Russland führt seit über viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Angesichts festgefahrener Fronten greift das russische Militär seit Monaten überwiegend Ballungszentren der Ukraine an./cha/DP/zb
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