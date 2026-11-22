KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen auf Vororte der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Im Bezirk Butschansk traf eine Drohne einen gut besuchten Supermarkt, wie Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mitteilte. Dabei wurden zwei Menschen getötet, drei weitere verletzt. " Ein ganz normaler Einkaufsgang endete aufgrund eines russischen Angriffs in einer Tragödie", schrieb Tkatschenko auf Telegram und warf dem russischen Militär vor, gezielt die Zivilbevölkerung zu terrorisieren.

Später wurde bei einem Angriff auf ein Wohnhaus im Bezirk Bila Zerkwa südwestlich von Kiew ein Mann getötet, wie Tkatschenko berichtete. Vier weitere Bewohner des Gebäudes seien verletzt worden.

Bereits in der Nacht waren in Dymer im Umland von Kiew durch russische Angriffe nach neuen Angaben mindestens fünf Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Unter den Trümmern des mehrstöckigen Gebäudes wurden nach unterschiedlichen Angaben der Behörden noch acht bis elf Bewohner vermisst. Am Abend sei ein Junge lebend aus den Trümmern geborgen worden, teilte Tkatschenko mit.

Russland führt seit über viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Angesichts festgefahrener Positionen an den Fronten ist das russische Militär dazu übergegangen, Städte und Ballungszentren in der Ukraine anzugreifen, um die Zivilbevölkerung zu zermürben./cha/DP/zb