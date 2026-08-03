03.08.2026 14:52:38

ROUNDUP: Tote und viele Verletzte nach ukrainischen Gegenangriffen

KRASNODAR (dpa-AFX) - In der Schwarzmeerregion sind infolge ukrainischer Gegenangriffe im russischen Angriffskrieg mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Sechs Personen wurden dem Gouverneur des russischen Gebiets Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, zufolge in dem kleinen Badeort Archipo-Ossipowka getötet. Drei von ihnen seien minderjährig. Weitere rund 40 Menschen seien verletzt worden. Kondratjew zufolge waren Drohnentrümmer herabgestürzt. Er warf Kiew einen Angriff auf die Zivilbevölkerung vor, die nichts mit Militärinfrastruktur zu tun habe.

Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim stieg die Zahl der Toten infolge eines ukrainischen Angriffs nach Angaben des von Moskau eingesetzten Statthalters Sergej Aksjonow auf vier Menschen. Zuvor hatte er von drei Toten und zwei Verletzten gesprochen. Details nannte er nicht.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, 131 ukrainische Drohnen über russischen Regionen und der annektierten Krim abgewehrt zu haben. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar, lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der ukrainischen Gegenangriffe zu.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. In den vergangenen Monaten hat Kiew seine Gegenangriffe im russischen Hinterland stark ausgeweitet. Dabei kommen auch immer mehr Zivilisten zu Schaden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat immer wieder erklärt, dass der Krieg nach Russland zurückgetragen werden müsse./ksr/DP/stw

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