Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|
21.01.2026 16:41:38
ROUNDUP: Travelers überrascht mit Gewinnsprung im Waldbrand-Jahr
NEW YORK (dpa-AFX) - Höhere Prämien und gute Finanzgeschäfte haben dem US-Versicherer Travelers 2025 mehr Gewinn eingebracht. Der Überschuss sprang im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Viertel auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Im vierten Quartal legte der Gewinn dank rückläufiger Katastrophenschäden um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten im Schnitt mit höheren Schäden und weniger Gewinn gerechnet.
Die Begeisterung der Anleger hielt sich allerdings in Grenzen. Nach einem Sprung zu Handelsbeginn bis auf 275 Dollar notierte das Papier zuletzt etwa 5 Dollar niedriger und damit nur etwas höher als am Vortag.
Dass es besser lief, lag auch an gestiegenen Einnahmen. So wuchs der Umsatz des Konzerns im Gesamtjahr um fünf Prozent auf 48,8 Milliarden Dollar. Katastrophenschäden schlugen mit 3,7 Milliarden Dollar zwar teurer zu Buche als im Vorjahr, doch die Auflösung hoher Rückstellungen machte dies nahezu wett. Hinzu kamen höhere Gewinne aus Kapitalanlagen.
Anfang 2025 hatten die verheerenden Waldbrände in Kalifornien Travelers vor Steuern rund 1,7 Milliarden Dollar gekostet. Es waren die teuersten Waldbrände für die Branche. Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) bezifferte die gesamten versicherten Schäden auf rund 40 Milliarden Dollar. Hinzu kamen Stürme und Hagelereignisse in mehreren US-Bundesstaaten./stw/err/jha/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.01.26
|ROUNDUP: Travelers überrascht mit Gewinnsprung im Waldbrand-Jahr (dpa-AFX)
|
21.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse New York in Rot: Das macht der Dow Jones am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
Aktien in diesem Artikel
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|236,00
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen höher
Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.