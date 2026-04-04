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04.04.2026 09:34:41
ROUNDUP/Trump: Hoffe, dass Crew-Mitglied keinen Schaden nimmt
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hofft laut einem Medienbericht, dass ein gesuchtes Besatzungsmitglied eines im Iran abgestürzten US-Kampfjets keinen Schaden nimmt. Nach einem Telefoninterview zitierte die britische Zeitung "The Independent" Trump auf die Frage, was er tun würde, falls das Crew-Mitglied von Iranern gefangengenommen oder verletzt werden sollte, mit den Worten: "Nun, das kann ich nicht kommentieren, weil - wir hoffen, dass das nicht passieren wird."
Die USA haben laut mehreren Medienberichten bestätigt, dass ein US-Kampfjet vom Typ F-15E im Iran abgeschossen worden ist. Eines von zwei Besatzungsmitgliedern soll demnach von US-Spezialkräften gerettet worden sein, während die Suche nach einem zweiten laufe. Es wäre demnach der erste Verlust eines US-Kampfflugzeuges im Iran seit Kriegsbeginn am 28. Februar.
Trump sieht laut einem weiteren Medienbericht etwaige Gespräche mit dem Iran durch den Absturz des US-Kampfjets nicht beeinflusst. Der TV-Sender NBC News berichtete unter Verweis auf ein Telefoninterview mit dem Präsidenten, dass dieser auf die Frage, ob es einen Einfluss auf diplomatische Gespräche gebe, gesagt habe: "Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist Krieg."/rin/DP/zb
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