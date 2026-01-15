15.01.2026 06:14:39

ROUNDUP/Trump: Kommen mit Venezuela sehr gut zurecht

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas gezeigt. "Ich denke, wir kommen sehr gut zurecht mit Venezuela", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er habe ein langes Telefonat mit der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez gehabt. Trump nannte sie eine großartige Person. Worauf er sich bei seiner Einschätzung konkret bezog, machte Trump nicht deutlich.

Der US-Präsident schrieb auf der Plattform Truth Social, man habe bei dem Telefonat mehrere Themen diskutiert, darunter Öl, Mineralien, Handel und Nationale Sicherheit. Trump schrieb, dass die Partnerschaft zwischen den USA und Venezuela "FÜR ALLE" spektakulär sein werde. Das südamerikanische Land werde bald wieder großartig und wohlhabend sein, versprach er.

Die USA hatten Anfang Januar bei einem Militäreinsatz in Caracas den autoritär regierenden Staatschef Nicolás Maduro entmachtet und gefangengenommen. Sie werfen ihm vor, die USA mit Drogen überschwemmt zu haben. Er weist die Vorwürfe zurück. Er sitzt in den USA im Gefängnis./rin/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
