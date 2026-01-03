ROUNDUP/Trump: Maduro und Ehefrau sind auf dem Weg nach New York

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, befindet sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff Iwo Jima, sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Ein Hubschrauber habe sie außer Landes und auf das Schiff geflogen.

Nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi sind beide in New York angeklagt.

Das Schiff Iwo Jima ist ein amphibisches Angriffsschiff der US-Navy, das in den 1960er-Jahren vor allem für den Transport von Marines und Hubschraubern konzipiert wurde. Bekannt wurde es unter anderem durch seine Einsätze im Vietnamkrieg sowie als Bergungsschiff der Apollo-Weltraummissionen.

Trump: Habe Maduro zur Kapitulation aufgefordert

Im Gespräch mit Fox News sagte Trump ferner, er habe Maduro vor einer Woche zur Kapitulation aufgefordert. "Ich sagte, du musst aufgeben. Du musst dich ergeben." Sie hätten vor etwa einer Woche miteinander telefoniert. Maduro habe sich allerdings geweigert.

Am Samstagmorgen hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt. Im Gespräch mit Fox News sagte Trump, dass die US-Streitkräfte auch für einen zweiten Schlag vorbereitet gewesen wären.

US-Justizministerin Bondi zufolge sind Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores in New York angeklagt worden. Ihnen werden Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, wie sie auf X mitteilte. Konkret werden Maduro demnach unter anderem "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie "Verschwörung zum Kokainimport" vorgeworfen. Auch wird er des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengstoff bezichtigt./ngu/DP/he