ROUNDUP/Trump: Mamdani hat Potenzial zu großartigem Bürgermeister

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz erheblicher politischer Differenzen hat US-Präsident Donald Trump dem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani öffentlich Lob ausgesprochen. Mamdani habe das Potenzial, "ein großartiger Bürgermeister" zu werden, sagte Trump bei dem Treffen mit dem Demokraten in Manhattan - seinem ersten Empfang am Amtssitz des Bürgermeisters der liberalen Ostküstenmetropole. Der Republikaner stellte seinem Kritiker Mamdani zudem Unterstützung bei einem großen Wohnungsbauprojekt in Aussicht.

"Ich würde mich mit jedem treffen und mit jedem zusammenarbeiten, der etwas für die New Yorker erreichen kann", sagte Mamdani nach der Begegnung, die auf seine Einladung hin an seinem Amtssitz Gracie Mansion auf der Upper East Side stattfand. Trumps Behauptungen, dass er acht Kriege beendet habe und die USA die "besten Wirtschaftszahlen in der Geschichte unseres Landes" hätten, ernteten keinen deutlichen Widerspruch Mamdanis in der Pressekonferenz vor Journalisten.

Konfliktthema Nahost

Die ersten beiden Treffen zwischen den Politikern hatten im Weißen Haus in Washington stattgefunden. Politisch trennen die beiden Welten

- hier der liberale Demokrat, der zum linken Flügel seiner Partei

gehört, dort der US-Präsident, der vor allem den rechten Rand seiner Partei und Wählerschaft hinter sich weiß. Trump bezeichnete Mamdani mehrfach als "Kommunisten" und drohte zwischenzeitlich damit, Bundesmittel für die Stadt New York einzubehalten, auf die die Metropole angewiesen ist. Umgekehrt warf Mamdani dem Präsidenten im New Yorker Wahlkampf Angriffe auf die Demokratie vor.

Einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen ihnen ist die Nahost-Politik der US-Regierung. Mamdani hatte gedroht, Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei dessen Besuch in New York auf der Grundlage eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs festnehmen zu lassen - auch wenn er später einräumte, dazu gar nicht befugt zu sein. Trump stellte sich in dem Zusammenhang entschieden hinter Netanjahu, der am Mittwoch nach New York zur UN-Generaldebatte anreisen will./apo/DP/zb