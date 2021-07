ROUNDUP: TV-Sender BILD startet am 22. August

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue TV-Sender BILD zur gleichnamigen Boulevardmarke des Medienkonzerns Axel Springer geht erstmals am 22. August auf Sendung. Dieses Startdatum teilte das Medienhaus am Montag in Berlin mit. Der TV-Sender wird frei und unverschlüsselt über Kabel, Satellit, IPTV sowie OTT zu empfangen sein. Zum Start sei eine technische Reichweite von rund 85 Prozent der deutschen TV-Haushalte das Ziel.

Die Medienregulierer hatten unlängst eine Zulassung für den TV-Sender erteilt. Springer hatte angekündigt, noch vor der Bundestagswahl zu starten. Es soll ein Vollprogramm geben. Kernelement wird den Angaben zufolge unter der Woche die News-Show "BILD LIVE" von 09.00 bis 14.00 Uhr sein. BILD ist der dritte Fernsehsender im Springer-Konzern. Es gibt bereits die Kanäle WELT und N24Doku./rin/DP/mis