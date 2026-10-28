ROUNDUP: TV-Sender sehen Patt zwischen Netanjahu-Lager und Rivalen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Aktualisierte Prognosen der führenden israelischen TV-Sender zeigen nach der Wahl in Israel eine Patt-Situation zwischen dem rechtsreligiösen Lager des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem ebenfalls aus mehreren Parteien bestehenden Lager seines Hauptrivalen. Die Sender Channel 13 und Kan sahen das Netanjahu-Lager bei 51 von 120 Sitzen im Parlament, ebenso wie das Lager um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot. Der TV-Sender N12 sah dagegen einen Vorsprung des Netanjahu-Lagers mit 52 Sitzen gegenüber 49 Sitzen für das Eisenkot-Lager.

Laut den Prognosen der drei Sender wird Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei mit 27 Mandaten stärkste Kraft im Parlament, auf Platz zwei kommt Eisenkots Mitte-Partei Jaschar mit 21 bis 22 Mandaten.

Nur der TV-Sender C14, der als Sprachrohr Netanjahus gilt, sieht eine klare Mehrheit von 62 der 120 Mandate für das Lager des Ministerpräsidenten./le/DP/zb