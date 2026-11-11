TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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11.11.2026 12:27:38
ROUNDUP: Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus hat seinen Rekordkurs über die Sommerferien beibehalten. Im September übernachteten Gäste 48,9 Millionen Mal in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Schlafmöglichkeiten, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Plus geht allein auf ausländische Gäste zurück. Ihre Übernachtungen stiegen um 4,8 Prozent auf 8,1 Millionen. Die Zahl der Inlandsgäste blieb mit 40,8 Millionen unverändert.
Nach neun Monaten konnten die Gastgeber 389,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Die Zahl liegt 0,6 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 387,6 Millionen aus dem Vorjahreszeitraum. Hier ist die Zahl der inländischen Gäste leicht um 0,4 Prozent gestiegen. Ausländische Gäste übernachteten 65 Millionen mal und damit 1,5 Prozent häufiger als im Vorjahreszeitraum. Der stärkste Monat war auch 2026 wieder der August.
Nach Angaben der deutschen Tourismuszentrale (DZT) wächst der Deutschlandurlaub internationaler Gäste schneller als der weltweite Reiseverkehr. Man habe das Reiseland erfolgreich als serviceorientiertes Qualitätsreiseziel positioniert. Besonders dynamisch entwickelten sich Urlaubsreisen von Gästen aus Europa. Im Durchschnitt gäben die Europäer pro Person und Reise 968 Euro aus./ceb/DP/stk
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