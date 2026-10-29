ROUNDUP/Ukraine: 13 Tote nach russischem Angriff auf Bahnhof

DNIPRO (dpa-AFX) - Durch einen russischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Es seien 13 Menschen ums Leben gekommen und mindestens zehn verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien von einem "entsetzlichen Angriff" auf den Bahnhof, in dem demnach ein gewöhnlicher Nahverkehrszug und ein regulärer Passagierzug standen. Er forderte einmal mehr, dass Sanktionen gegen Russland nicht gelockert werden dürften, solange der Krieg andauere. Es sei Zeit für härtere Sanktionen der EU, der USA und der G7.

Selenskyj veröffentlichte auch Fotos und ein Video, das demnach die Folgen der Attacke zeigt. Zu sehen sind Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden und unkenntlich gemachte Tote auf dem Bahnsteig.

Ukrainische Eisenbahn: Russland setzte Drohne mit Düsenantrieb ein

Eine Drohne mit Düsenantrieb habe einen Bahnsteig getroffen, auf dem sich der Zug Dnipro-Saporischschja befunden habe, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Menschen hielten sich demnach trotz einer bekanntgegebenen erhöhten Gefahr am Bahnsteig auf.

Bürgermeister Borys Filatow sprach von einer Tragödie. Es habe sich um einen zivilen Zug gehandelt.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Moskaus Militär hatte zuletzt immer wieder Züge und Eisenbahninfrastruktur attackiert./ksr/DP/jha