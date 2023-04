ROUNDUP/Ukraine-Krieg: Lula fordert in Spanien 'G20 des Friedens'

MADRID (dpa-AFX) - Meinungsverschiedenheiten über den Krieg Russlands gegen die Ukraine haben den Besuch des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Spanien wie zuvor schon in Portugal geprägt. Nach einem Treffen mit Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez bekräftigte Lula am Mittwoch seine Forderung nach Friedensgesprächen ohne Vorbedingungen. "Wir verurteilen die russische Invasion, aber es hat keinen Sinn, darüber zu reden, wer Recht oder Unrecht hat. Der Krieg muss beendet werden!", forderte er. Dem Konflikt könne nur durch Gespräche ein Ende bereitet werden.

Lula sprach sich in Madrid zum Abschluss seiner Europa-Reise auch für die Schaffung einer "G20 des Friedens" aus. "Die ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sind die größten Waffenverkäufer der Welt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir, die Länder, die keinen ständigen Sitz haben, die Stimme erheben." Lula fragte: Wieso sollten zum Beispiel nicht Ägypten oder Südafrika an den Friedensgesprächen für die Ukraine teilnehmen?

Sánchez bedankte sich für das Engagement Lulas, wies aber darauf hin: "Man darf nicht vergessen, dass es in diesem Krieg einen Aggressor und einen Angegriffenen gibt." Man müsse das Völkerrecht respektieren und "einen gerechten und dauerhaften Frieden" erreichen. "Deshalb müssen wir auf die Stimme des angegriffenen Landes hören."

Die Differenzen in der Haltung zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine waren zuvor schon bei Lulas Staatsbesuch in Lissabon sichtbar geworden. Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hatte am Samstag betont, die Ukraine habe das Recht, sich zu verteidigen und ihr Territorium zu befreien. Ähnlich äußerte sich Spaniens König Felipe VI. in Madrid.

Ungeachtet aller Meinungsverschiedenheiten vereinbarten Sánchez und Lula, die strategische Partnerschaft zu erneuern. Diese war wegen der vierjährigen Amtszeit des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro in Brasilien ins Stocken geraten war. Man sei sich einig, dass der Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel dringlich seien, sagte Sánchez. Dabei geht es vor allem auch um den Schutz des Amazonas-Regenwaldes.

Brasilien ist der wichtigste Handelspartner Spaniens in Lateinamerika. Im zweiten Halbjahr 2023 wird Spanien die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Brasilien hat dann den Vorsitz des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur inne. Lula wollte anschließend in die Heimat zurückkehren./er/DP/nas