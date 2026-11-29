KÖLN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will den Rhein angesichts des voranschreitenden Klimawandels umbauen. "Um den Güterverkehr langfristig zu sichern, müssen wir auch Anpassungen am Fluss vornehmen", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Statt den Fluss großflächig zu vertiefen, will er ihm mehr Platz geben. "Mir geht es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen", so der Minister. Eine Rhein-Vertiefung komme nur "an wenigen Stellen" infrage.

Hochwasserschutz und Wasserspeicherung zu verbinden, sei "eine große Landschaftsaufgabe von Bund und Ländern". Er betonte, wie wichtig eine funktionierende Schifffahrt auf dem Rhein ist, da über den Fluss die Hauptachse der deutschen Industrie bedient werde.

Für die Finanzierung sieht der Minister die Politik in der Pflicht. "Das Geld muss kommen, Nichtstun wird viel teurer." Ein einziger Hitzetag über 35 Grad koste die Volkswirtschaft fast eine Milliarde Euro. Die Länder sollten einen wesentlichen Teil ihrer 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in die Wasserinfrastruktur stecken.

Zudem sieht Schneider in steigenden Pegelständen kein Grund zur Entwarnung. "Es hat einfach geregnet, daher steigt der Pegel am Rhein derzeit. Beim Grundwasser sehe ich noch keine Entspannung." Auch die Bürger sieht Schneider in der Pflicht. Es gelte das gleiche wie für Industrie und Landwirtschaft: Je sorgsamer mit Wasser umgegangen werde, desto besser. "Wasser darf nicht zum Knappheitsgut werden."

Nordrhein-Westfalens Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer fordert einen Maßnahmenplan "Rhein 2050". Dazu sollten Schneider und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) eine Expertengruppe unter Beteiligung der Rheinanlieger-Länder einrichten, sagte der Grünen-Politiker. Der Rhein, seine Auen und sein gesamtes Einzugsgebiet müssten an die Folgen des Klimawandels angepasst werden. Nur so könne die Funktion als Verkehrsweg, Wasserversorger und Ökosystem langfristig erhalten bleiben.

"Es wurde viel zu lange ideologisch darüber gestritten, ob wir den Rhein ausbauen oder ihm mehr natürliche Dynamik ermöglichen müssen", sagte Krischer dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Gebraucht werde beides: mehr natürliche Rückhalteräume für Wasser und zugleich eine Optimierung der Fahrrinne an einzelnen Stellen, damit das umweltfreundliche Binnenschiff zuverlässig fahren könne./mjm/hgo/DP/zb