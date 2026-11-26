UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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26.11.2026 08:42:38
ROUNDUP: Unicredit beantragt Hauptversammlung bei Commerzbank
MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit darf bei der Commerzbank das Ruder übernehmen. Als letzte zuständige Behörde habe die polnische Finanzaufsicht der Übernahme zugestimmt, teilte das Institut am Donnerstag in Mailand mit. Jetzt beantragt Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Dax-Konzern (DAX) wie angekündigt eine außerordentliche Hauptversammlung, um eigene Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Mit seinen Stimmen könnte er die Commerzbank-Spitze um Vorstandschefin Bettina Orlopp austauschen. Ein Datum steht noch nicht fest.
Für die Commerzbank-Aktie ging es am Morgen aufwärts: Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vorabend um gut zwei Prozent zu.
Vor der polnischen Finanzaufsicht KNF hatten bereits die EU-Kommission und die US-Notenbank Fed grünes Licht dafür gegeben, dass die Unicredit die Commerzbank übernimmt. Die Italiener hatten ihren Anteil an dem Frankfurter Geldhaus seit gut zwei Jahren gegen starke Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien im Mai sicherte sich die Unicredit den Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile.
Die Unicredit arbeitet seit September 2024 auf eine Übernahme der Commerzbank hin. Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen wird, mit der die Italiener seit Jahren in Deutschland aktiv sind. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die Übernahme aufgegeben und eine Einigung mit Orcel getroffen.
Orcel peilt nach früheren Angaben die außerordentliche Hauptversammlung für das erste Quartal 2027 an. Anschließend will der Manager seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank vorsieht./stw/als/DP/stw
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