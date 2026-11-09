UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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09.11.2026 10:18:38
ROUNDUP: Unicredit plant 2027 Sonder-Hauptversammlung bei Commerzbank
MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen. Dort will er dann mit den Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns (DAX) schicken. Anschließend will er seine Pläne für die Commerzbank umsetzen.
Wann es genau losgehe, hänge vom Zeitpunkt der Hauptversammlung ab, heißt es in der Mitteilung, die die Unicredit am Montag anlässlich ihrer Zwischenbilanz veröffentlichte. Im Auge hat Orcel dafür das erste Quartal 2027. Zugleich meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das Sommerquartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher.
Im dritten Quartal verdiente das Mailänder Institut dank höherer Erträge deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben. Für das Gesamtjahr peilt Orcel jetzt vor Sonderaufwendungen einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an./stw/stk
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|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|80,87
|5,14%