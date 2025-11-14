ROUNDUP/Unifil: Israel errichtet Betonmauern im Südlibanon

BEIRUT (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach UN-Angaben im Südlibanon nahe der Grenze zu Israel Betonmauern errichtet. Bereits eine Vermessung im Oktober habe ergeben, dass eine vom israelischen Militär errichtete Betonmauer die Blaue Linie - die libanesische-israelische Grenze - südwestlich des libanesischen Orts Jarun überschritten habe, teilte die UN-Beobachtermission Unifil im Libanon mit. Israels Armee wies dies zurück.

Auf Anfrage teilte sie mit, die Mauer, deren Bau im Jahr 2022 begonnen habe, überschreite die Blaue Linie nicht

Mehr als 4.000 Quadratmeter libanesisches Territorium sei durch den Bau der Betonmauer für die libanesische Bevölkerung unzugänglich gemacht worden, sagte Unifil. Die israelische Armee sei aufgefordert worden, die sogenannte T-Mauer zu versetzen.

T-Mauern sind massive, freistehende Betonbarrieren. Sie werden häufig vom Militär eingesetzt, unter anderem als Sichtschutz oder um Bewegungen von Menschen oder Fahrzeugen zu kontrollieren.

Weitere Bautätigkeiten beobachtet

Im November hätten die Blauhelme weitere "Bautätigkeiten an T-Mauern in dem Gebiet" beobachtet. Auch hier hätte eine Vermessung ergeben, dass ein Mauerabschnitt die Blaue Linie überschritten habe. Auch darüber sei das israelische Militär informiert worden. Israels Armee sagte, sie verstärke die Barriere entlang der Grenze zum Libanon.

Seit bald einem Jahr gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Beide Seite werfen sich jedoch Verstöße vor. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, sich im Süden des Landes neu zu organisieren. Nahezu täglich greift die Luftwaffe daher weiter im Libanon an. Im Libanon wurden dabei seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach UN-Angaben bereits mehr als 100 Zivilisten getötet.