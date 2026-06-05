Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
05.06.2026 06:34:40
ROUNDUP: Ursachensuche nach Dreamliner-Panne
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen geht die Ursachensuche weiter. Die havarierte Boeing 787-9 sollte im Laufe des Abends in eine Technikhalle gebracht werden, sagte ein Sprecher der Lufthansa. Dort sollen weitere Untersuchungen stattfinden. Später soll das Flugzeug repariert werden.
Mittlerweile konnten die verletzten Mitglieder der 13-köpfigen Lufthansa-Crew das Krankenhaus verlassen, wie die Airline am Abend mitteilte. Alle anderen Mitglieder seien betreut und ihre Heimreise organisiert worden. Zwei Kabinencrew-Mitarbeitende von Lufthansa und einige Beschäftigte von Dienstleistungsunternehmen waren zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr an Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1. Die Maschine mit der Flugnummer LH450 sollte nach Los Angeles fliegen.
"Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein", teilte die Lufthansa mit. Zu diesem Zeitpunkt waren nur Mitarbeiter an Bord: 13 Crewmitglieder der Lufthansa und einige Beschäftigte von Partnerfirmen. Die Fluggäste warteten aufs Boarding.
Der Flug sollte nach dpa-Informationen um 13.50 starten. Das Boarding bei Langstreckenflügen dauert in der Regel rund 30 Minuten. Das bedeutet, gegen 13.15 wären die ersten Passagiere bereits an Bord gewesen. Aktuell hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 17 Dreamliner in der Flotte./sat/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AG
|
02.06.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.05.26
|Duty-free-Händler Heinemann spürt die Krisen (dpa-AFX)
|
28.05.26
|Fraport-Aktie dennoch stärker: Wochenlanger Skyline-Stillstand (dpa-AFX)
|
28.05.26
|EQS-News: Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm (EQS Group)
|
28.05.26
|EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program (EQS Group)
|
27.05.26
|Aktien von Lufthansa und Fraport stark: Unternehmen sehen keine Probleme mit Kerosinversorgung (finanzen.at)
|
27.05.26
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
26.05.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|67,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.