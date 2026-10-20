ROUNDUP: US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu - Aktie fällt

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch. Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und bewertet damit Braze inklusive Schulden mit knapp 5,7 Milliarden Dollar (5 Mrd Euro), wie Salesforce am Dienstag in San Francisco mitteilte. Salesforce ist bei Vertriebssoftware ohnehin stark aufgestellt, Braze soll die Interaktion von Marketingabteilungen mit Kunden noch verstärken. Dazu soll auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Der Abschluss der Übernahme ist für das Geschäftsjahr 2027/28 (Ende Januar) vorgesehen. Die Salesforce-Aktie verlor im frühen US-Handel mehr als ein Prozent./men/mis/he