ROUNDUP: US-Verfahren zur Aufnahme Schutz suchender Ukrainer startet Montag

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung will ab dem Beginn der kommenden Woche das Verfahren zur Aufnahme von bis zu 100 000 Schutz suchenden Ukrainern starten. Das Programm solle Ukrainern einen zügigen Weg für eine sichere legale Migration von Europa in die Vereinigten Staaten bieten, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus in Washington. Es solle die bestehenden legalen Migrationswege ergänzen und unter anderem sicherstellen, dass Ukrainer nicht über Mexiko und die Südgrenze der USA ins Land kommen müssten.

Hochrangige Regierungsbeamte erklärten mit Blick auf das Prozedere, Schutzsuchende aus der Ukraine bräuchten zur Aufnahme einen Bürgen in den USA, der sie unterstützen könne und einen Hintergrundcheck durchlaufen müsse. Das könnten etwa Angehörige, Bekannte oder auch Nichtregierungsorganisationen sein. Das Programm richte sie vorrangig an Ukrainer mit Verbindungen in die USA. Wer in die Vereinigten Staaten kommen wolle, müsse unter anderem gegen eine Reihe von Krankheiten geimpft sein. Außerdem würden "biografische und biometrische" Kontrollen vorgenommen.

Die Regierungsbeamten betonten, die einzelnen Verfahren sollten so schnell wie möglich abgewickelt werden. Das Programm sei auch ein klares Signal an die europäische Verbündeten, die eine historisch hohe Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen hätten.

Biden hatte bereits bei einem Besuch im März in Brüssel angekündigt, dass die USA bis zu 100 000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen wollen. Nun stellte die Regierung die Details vor./jac/DP/nas