ROUNDUP/USA: Inflation legt zu - Baldige Zinssenkung unwahrscheinlicher

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in den USA hat sich unerwartet beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 3,1 Prozent erwartet. Die Erwartungen auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wurden so gedämpft.

Die Kerninflationsrate betrug 3,8 Prozent - nach 3,9 Prozent im Vormonat. Allerdings hatten Ökonomen hier einen stärkeren Rückgang auf 3,7 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise und die Kernverbraucherpreise um jeweils 0,4 Prozent.

Die Kernrate wird von der US-Notenbank Fed besonders beachtet. Sie gibt den allgemeinen Preistrend nach Meinung von Fachleuten besser wieder als die Gesamtrate, da schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden.

Die Zahlen sind von großer Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten stabil gehalten hat. An den Finanzmärkten werden für dieses Jahr überwiegend Zinssenkungen ab Juni erwartet. Vertreter der Fed haben die Erwartungen zuletzt gedämpft. Man wolle zunächst die weitere Inflationsentwicklung abwarten.

"Die Daten bestätigen die Vorsicht der Fed, die sich geweigert hatte, bereits den Sieg über die Inflation auszurufen und lieber weitere Daten abwarten wollte", kommentierten die Ökonomen der Commerzbank. "Übertriebene Erwartungen hinsichtlich rascher und umfänglicher Zinssenkungen werden damit wohl kaum eintreten." Die aktuellen Daten erhöhten das Risiko, dass die Fed erst nach dem Juni zur Tat schreite.

"Die US-Inflation zeigt sich hartnäckiger als noch vor einigen Monaten gedacht", kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die gestiegenen Preise für Wohnen und Tanken seien für den Anstieg verantwortlich. "Eine Senkung der US-Leitzinsen vor Juni 2024 dürfte nun endgültig vom Tisch sein", schrieb Chlench.

Die Reaktionen an den Finanzmärkten spiegelten die geringeren Zinssenkungserwartungen wider. So legte der US-Dollar zu anderen Währungen zu. Die Renditen von US-Anleihen legten zu./jsl/la/stw