ROUNDUP: Verband: Schienennetz wächst 2026 nur um gut 34 Kilometer

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Auswertung des Verbands der privaten Güterbahnen werden in diesem Jahr in Deutschland nur rund 34 Kilometer neue oder ausgebaute Schienenstrecke in Betrieb genommen. Das entspricht einem Tausendstel des Gesamtnetzes der DB InfraGo, wie die Güterbahnen mitteilten. Insgesamt umfasst das Schienennetz der für die Infrastruktur zuständigen Bahntochter rund 33.400 Kilometer.

Noch weniger Ausbau als in den Vorjahren

Damit bleibt der Zuwachs nach Angaben des Verbands sogar hinter den bereits schwachen Vorjahren zurück. 2025 kamen demnach 44 Kilometer hinzu, 2024 waren es 48,2 Kilometer. Die privaten Güterbahnen sind direkter Konkurrent der Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo.

"Das Niedrigwasser auf vielen Flüssen führt uns seit dem Sommer sehr konkret vor Augen, warum Deutschland ein leistungsfähigeres Schienennetz mit Reserven braucht", sagte Peter Westenberger, Geschäftsführer der Güterbahnen, laut Mitteilung. "34 Kilometer Neu- und Ausbau in einem ganzen Jahr sind für ein Land wie Deutschland viel zu wenig."

Es geht um diese fünf für 2026 ausgewiesenen Neu- und Ausbauvorhaben:

* Neuer S-Bahn-Abschnitt in Berlin

* Drittes Gleis zwischen Dinslaken und Voerde in

Nordrhein-Westfalen

* S-Bahn-Neubau zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel in

Nordrhein-Westfalen

* Zweites Gleis zwischen Dernau und Rech/Altenahr in

Rheinland-Pfalz

* Teilabschnitt des dritten und vierten Gleises auf der Rheintalbahn mit dem Tunnel Rastatt in Baden-Württemberg

Zusammen erreichen diese Projekte eine Länge von 34,3 Kilometer.

Ein Bahnsprecher betonte: "Die DB baut so viel nie." Der Fokus liege dabei auf der Sanierung des Bestandsnetzes.

Elektrifizierung kommt nur langsam voran

Auch die Elektrifizierung vorhandener Strecken kommt der Auswertung zufolge nur langsam voran. 2026 werde lediglich ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Chemnitz Süd elektrifiziert, teilten die Güterbahnen mit.

"Resilienz braucht Reserven. Und Reserven entstehen nur durch zusätzliche Gleise, Überholmöglichkeiten, leistungsfähige Knoten und Elektrifizierungen", sagte Westenberger. Nach Ansicht der Güterbahnen müsse die Bundesregierung neben der Sanierung auch den Kapazitätsausbau wieder zu einer echten Priorität machen./cab/DP/jha