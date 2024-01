ROUNDUP/Vereinte Nationen: Tote nach Brand in UN-Einrichtung im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei einem Brand in einer Einrichtung des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das Trainingszentrum in der Stadt Chan Junis sei bei Kämpfen von zwei Panzergeschossen getroffen worden, teilte der Gaza-Direktor des Hilfswerks, Thomas White, am Mittwoch auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Es seien neun Tote und 75 Verletzte gemeldet worden. White zufolge hatten in der Einrichtung rund 800 Vertriebene Schutz gesucht. Nun stünden Gebäude in Flammen, erklärte er weiter.

White schrieb nicht, wer die Einrichtung seiner Einschätzung nach angegriffen hatte. Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur, der Brand sei durch israelische Bombardierungen verursacht worden. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, sie schließe derzeit aus, dass der Vorfall auf einen israelischen Luft- oder Artillerieangriff zurückzuführen sei. Eine Untersuchung laufe. Die Armee prüft demnach auch, ob es sich um einen Beschuss der Hamas handeln könnte.

Zuvor hatte das Militär bereits mitgeteilt, dass Soldaten einen mehrtägigen Einsatz gegen die Hamas im Westen von Chan Junis durchführe. Zuletzt gab es im Bereich der größten Stadt im Süden des Gazastreifens besonders heftige Kämpfe. Tausende Palästinenser flüchten derzeit aus der umkämpften Stadt.

White teilte weiter mit, den Menschen im Trainingszentrum sei der sichere Zugang in und aus der Einrichtung seit zwei Tagen verweigert worden. "Menschen sind gefangen", schrieb er. Ein Team versuche, die Einrichtung auf einer mit der israelischen Armee abgesprochenen Route zu erreichen. Diese sei aber blockiert durch aufgeschüttete Erde.