FRANKFURT/MANNHEIM (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie haben wieder die Verhandler das Wort. Nach den härtesten Warnstreiks seit vielen Jahren treffen sich an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) die Verhandlungsteams von Arbeitgebern und IG Metall in Mannheim. Ziel ist ein Pilotabschluss, der dann für 3,7 Millionen Beschäftigte in deutschen Kernindustrien wie Auto, Metall, Elektro und Maschinenbau übernommen würde.

Wer sitzt am Verhandlungstisch?

Wie bereits bei den vorangegangenen Tarifverhandlungen 2024 setzen die Parteien auf eine Lösung im Tandem. Der Vorstand der IG Metall hat die mitgliederstarken Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen für gemeinsame Verhandlungen beauftragt. Die Bezirksleiter Barbara Resch (Baden-Württemberg) und Knut Giesler (Nordrhein-Westfalen) treffen auf Peter Sebastian Krause (Südwestmetall) und Arndt G. Kirchhoff (Metall NRW).

Die größere Erfahrung ist bei den NRW-Tarifparteien vorhanden: Kirchhoff und Giesler haben in den Jahren 2016, 2020 und 2021 bereits drei Pilotabschlüsse in der Metall- und Elektroindustrie gemeinschaftlich über die Bühne gebracht. Für Barbara Resch wäre Mannheim im Erfolgsfall der erste Pilotabschluss.

Wie stehen die Chancen auf einen Abschluss?

Gar nicht so schlecht. Mit den ganztägigen Warnstreiks hat die IG Metall ihre Kampfkraft verdeutlicht und die eigenen Leute hinter den Forderungen versammelt. Insgesamt haben fast 500.000 Menschen an den ganztägigen Warnstreiks teilgenommen. Gleichzeitig steht die Gewerkschaft gerade in der Autoindustrie massiv unter Druck, die vorhandenen Arbeitsplätze abzusichern. Dass die Zeit für einen Abschluss reif ist, dürfte auch den Arbeitgebern klar sein, wenn sie nicht eine Eskalation mit Urabstimmung und unbefristeten Flächenstreiks im neuen Jahr riskieren wollen.

Was ist der Knackpunkt?

Das größte Problem des Flächentarifvertrags M+E ist seine umfassende Vielfalt. 3,7 Millionen Beschäftigte und geschätzte 25.000 Betriebe folgen den Vorgaben direkt oder indirekt. Kaum zu vermeiden ist dabei eine große Bandbreite des wirtschaftlichen Erfolgs. Wenn die Regeln für florierende Unternehmen und Pleitekandidaten gleichermaßen gelten, wird schnell der Ruf nach Differenzierung laut. Das war bislang meist den Arbeitgebern vorbehalten, die automatisierte Abschläge bevorzugten, wenn bestimmte Kennzahlen unterschritten werden.

Was hat dazu die IG Metall vorgeschlagen?

Die Gewerkschaft hat im schwäbischen Ludwigsburg eine Erleichterung für investitionswillige Betriebe ins Gespräch gebracht. Die Arbeitnehmer könnten bei solchen Vorhaben etwa durch Lohnabschläge einen eigenen Beitrag leisten, wenn sie im Gegenzug überprüfbare Zusagen zur Jobsicherheit bekämen. Die Arbeitgeber wollen solche Vereinbarungen bislang nur mit ihren Betriebsräten, nicht aber mit der Gewerkschaft treffen. Strittig ist auch die Höhe möglicher Beiträge der Arbeitnehmer. Weil es aber auch in der Rüstung oder in der Elektroindustrie sehr gut florierende Unternehmen gibt, verlangt die IG Metall zusätzlich eine Gewinnbeteiligung dieser Beschäftigten, also eine Differenzierung nach oben.

Was sind die möglichen Stellschrauben?

Die NRW-Arbeitgeber haben bereits darauf hingewiesen, dass ihr erstes Angebot alle Stellschrauben beinhalte, mit denen man zu einem Abschluss kommen kann. Neben den bereits erwähnten Differenzierungen nach Wirtschaftskraft sind das die Laufzeit und die exakte Ausgestaltung der Gehaltserhöhungen.

Eine lange Laufzeit lässt die damit verbundene Prozentzahl für Arbeitnehmer "erträglicher" aussehen. Grob gesagt entsprechen 4 Prozent innerhalb von zwei Jahren einer Jahreserhöhung um 2 Prozent. Vorgeschaltete Leer-Monate ohne Entgelterhöhung drücken die Jahreswirkung weiter. Gefordert hat die IG Metall 5 Prozent auf ein Jahr. Als Mindestziel gilt ihr ein Inflationsausgleich. Die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und eine Tabellenstufe von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorgeschlagen.

Bei Gehaltserhöhungen wirkt eine Einmalzahlung nur einmal, wie der Name schon sagt. Die Gewerkschaften bevorzugen deswegen Stufenerhöhungen in der Gehaltstabelle. Sie sind fortan Bestandteil aller künftigen Gehälter und erhöhen so die Berechnungsgrundlage für spätere Steigerungen, was zu einem Zinseszinseffekt führt.

Welche Rolle spielen die Bundesorganisationen beider Seiten?

In früheren Jahren wurden bei den entscheidenden Verhandlungen häufig die jeweiligen Chefs von IG Metall und Gesamtmetall hinzu gebeten, um sozusagen auf höchster Ebene letzte Hindernisse zu beseitigen. Trotz aller Mitgliederbefragungen und regionaler Tarifkommissionen ist die IG Metall weiterhin eine zentralistische Organisation. Der Vorstand entscheidet über die großen Leitlinien und ist selbstverständlich auch in den wichtigsten Tarifvertrag eingebunden, den die Gewerkschaft verhandelt. Ob IG-Metall-Chefin Christiane Benner und ihr neuer Gegenüber von Gesamtmetall, Udo Dinglreiter, eingreifen, bleibt zunächst offen. Dinglreiter führt als erster Gesamtmetall-Präsident mit der R. Scheuchl GmbH ein nicht tarifgebundenes Unternehmen./ceb/DP/zb