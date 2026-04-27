ROUNDUP: Verizon erhöht Gewinnziel für 2026 - Zuwachs bei Mobilfunkkunden

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon wird nach einem überraschenden Zuwachs an Mobilfunkkunden zuversichtlicher für das Gesamtjahr. 2026 werde ein bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 4,95 bis 4,99 US-Dollar erwartet, teilte der Konzern am Montag in New York mit. Analysten hatten etwas weniger auf ihren Zetteln. Zuvor hatte Verizon hier 4,90 bis 4,95 Dollar im Plan, nach 4,71 Dollar je Aktie im Vorjahr. Zudem soll die Zahl der neuen Mobilfunkkunden am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 0,75 bis 1 Million liegen.

Im ersten Quartal wurden im Mobilfunkgeschäft netto rund 55.000 neue Kunden gewonnen, wie der Konzern mitteilte. Das sei der erste Zuwachs an Mobilfunkkunden in einem Auftaktquartal seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Breitband-Geschäft waren es 341.000 neue Verträge. Die Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um drei Prozent zu.

Die Quartalsergebnisse zeigten, dass die Trendwende des Konzerns an Dynamik gewinne, sagte Verizon-Chef Jan Schulman laut Mitteilung. Auch die unter dem neuen Konzernchef eingeleitete Umstrukturierung dürfte dazu beigetragen haben.

Der Umsatz des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US und AT&T stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 34,4 Milliarden Dollar (rund 29,4 Mrd Euro). Dies liegt leicht unter den Erwartungen von Analysten. Je Aktie verdiente der Konzern um Sondereffekte bereinigt 1,28 Dollar und erzielte damit den größten Zuwachs in einem Quartal seit 2021. Analysten hatten weniger auf ihren Zetteln./mne/err/jha/he