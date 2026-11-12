Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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12.11.2026 17:22:38

ROUNDUP: Versicherer Zurich wächst weiter - Aktie auf Mehrjahreshoch

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich (Zurich Insurance) legt weiter zu. In den ersten neun Monaten des Jahres wuchs das Geschäft in der Schaden- und Unfallversicherung ebenso wie in der Lebensversicherung, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das Management will seine Ziele für die Zeit bis 2027 weiterhin übertreffen. An der Börse kam das gut an.

Der Kurs der Aktie stieg in einem freundlichen Umfeld für Versicherungsaktien um etwas mehr als zwei Prozent auf 652 Franken und damit den höchsten Stand seit 2001. Mit einem Plus von acht Prozent im bisherigen Jahresverlauf hinkt das Papier allerdings dem Branchenindex Stoxx 600 Insurance hinterher. Dieser legte seit Ende 2025 um 15 Prozent zu.

Auch die Papiere anderer großer europäischer Erstversicherer wie Allianz (+21 Prozent), AXA (+15) und Generali (Assicurazioni Generali) (+26) entwickelten sich besser als die Zurich-Anteile.

In den Monaten Januar bis September wuchsen die Bruttoprämien im Schaden- und Unfallgeschäft um acht Prozent auf 42,1 Milliarden US-Dollar (37,8 Mrd Euro). In der Lebensversicherung legten die Prämien um 7 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zu. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft stieg nach dem starken Wachstum aus dem Vorjahr nur um 2 Prozent auf 15,0 Milliarden.

Der US-Partner Farmers, für den Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, steigerte seine Prämieneinnahmen um 4 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Zum Gewinn macht Zurich zum Ablauf des dritten Quartals regelmäßig keine Angaben.

Unterdessen sieht die Konzernspitze den Versicherer weiterhin auf gutem Weg, die Ziele aus dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm zu übertreffen. Dies hatte der Versicherer bereits Anfang August in Aussicht gestellt./mk/rw/AWP/stw/jha/he

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