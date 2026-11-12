Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|
12.11.2026 17:22:38
ROUNDUP: Versicherer Zurich wächst weiter - Aktie auf Mehrjahreshoch
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich (Zurich Insurance) legt weiter zu. In den ersten neun Monaten des Jahres wuchs das Geschäft in der Schaden- und Unfallversicherung ebenso wie in der Lebensversicherung, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das Management will seine Ziele für die Zeit bis 2027 weiterhin übertreffen. An der Börse kam das gut an.
Der Kurs der Aktie stieg in einem freundlichen Umfeld für Versicherungsaktien um etwas mehr als zwei Prozent auf 652 Franken und damit den höchsten Stand seit 2001. Mit einem Plus von acht Prozent im bisherigen Jahresverlauf hinkt das Papier allerdings dem Branchenindex Stoxx 600 Insurance hinterher. Dieser legte seit Ende 2025 um 15 Prozent zu.
Auch die Papiere anderer großer europäischer Erstversicherer wie Allianz (+21 Prozent), AXA (+15) und Generali (Assicurazioni Generali) (+26) entwickelten sich besser als die Zurich-Anteile.
In den Monaten Januar bis September wuchsen die Bruttoprämien im Schaden- und Unfallgeschäft um acht Prozent auf 42,1 Milliarden US-Dollar (37,8 Mrd Euro). In der Lebensversicherung legten die Prämien um 7 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zu. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft stieg nach dem starken Wachstum aus dem Vorjahr nur um 2 Prozent auf 15,0 Milliarden.
Der US-Partner Farmers, für den Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, steigerte seine Prämieneinnahmen um 4 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Zum Gewinn macht Zurich zum Ablauf des dritten Quartals regelmäßig keine Angaben.
Unterdessen sieht die Konzernspitze den Versicherer weiterhin auf gutem Weg, die Ziele aus dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm zu übertreffen. Dies hatte der Versicherer bereits Anfang August in Aussicht gestellt./mk/rw/AWP/stw/jha/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Versicherer Zurich wächst weiter - Aktie auf Mehrjahreshoch (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Börse Zürich: SMI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|SLI aktuell: SLI im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|475,70
|1,17%
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|44,50
|-0,36%
|AXA S.A.
|47,19
|1,79%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|707,60
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.