Vestas Wind Systems A-S Aktie

Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913769 / ISIN: DK0010268606

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12.08.2026 09:40:38

ROUNDUP: Vestas erhöht Ergebnisprognose - Zweites Quartal über Erwartungen

AARHUS (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Vestas (Vestas Wind Systems A-S) hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr nach einer robusten Entwicklung im zweiten Quartal erhöht. So soll die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieben bis neun Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr als zuvor, wie das dänische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten gehen derzeit im Schnitt von 7,2 Prozent aus. Die Umsatzprognose ließ Vestas unverändert.

Im zweiten Quartal profitierte Vestas von einer anhaltend guten Nachfrage. Der Umsatz kletterte um mehr als ein Viertel auf 4,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte 446 Millionen Euro, die entsprechende Marge sprang von 1,5 auf 9,4 Prozent. Damit übertraf Vestas die Erwartungen der Analysten.

Die Aktie machte im frühen Handel einen Satz von 13 Prozent nach oben und zog den Sektor mit sich. So kletterten die Papiere von Nordex um 5 Prozent und Siemens Energy stiegen immerhin noch um knapp 3 Prozent.

Analyst Colin Moody von der kanadischen Investmentbank RBC sieht bei Vestas für den Marktkonsens für das Gesamtjahr nun 12 Prozent Spielraum nach oben. Verglichen mit dem Ausmaß der positiven Überraschung sei die Zielanhebung sogar noch zurückhaltend, so der Experte. Er lobte zudem ein "solides Aktienrückkaufprogramm". Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis übertroffen, schrieb Lucas Ferhani von Jefferies.

Das Unternehmen arbeitet seit Jahren an der Verbesserung seiner Profitabilität, nachdem es infolge der Coronavirus-Pandemie mit stark gestiegenen Kosten und Unterbrechungen der Lieferketten zu kämpfen hatte.

Die Nachfrage nach Windkraft wächst unterdessen weiter. Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang um 67 Prozent auf 3,35 Gigawatt, der Auftragsbestand lag zum 30. Juni inklusive Service-Vereinbarungen bei 76,9 Milliarden Euro.

Vestas kündigte zudem an, ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 400 Millionen Euro aufzulegen./nas/lew/mis

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