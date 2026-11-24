BERLIN/WIESBADEN (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz (KI) hat in Deutschland sowohl im privaten Alltag als auch in der Wirtschaft spürbar an Bedeutung gewonnen. Vier Jahre nach der Veröffentlichung von ChatGPT haben bereits 81 Prozent der Menschen ab 16 Jahren generative KI-Anwendungen wie ChatGPT, Google (Alphabet C (ex Google)) Gemini oder Microsoft Copilot genutzt, wie aus einer in Berlin veröffentlichten Studie des TÜV-Verbands hervorgeht. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 65 Prozent, 2024 bei 53 Prozent.

Gleichzeitig setzen laut einer Befragung des Statistischen Bundesamts inzwischen mehr als ein Drittel (37 Prozent) der deutschen Unternehmen KI-Prozesse ein - ein Anstieg um 11 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr, als erst ein gutes Viertel (26 Prozent) KI nutzte.

"KI ist zum Massenphänomen geworden und das in einer Zeit, die niemand so für möglich gehalten hat", sagte TÜV-Verbandsgeschäftsführer Joachim Bühler. In der vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführten Befragung unter 1.009 Personen zeigt sich vor allem bei älteren Menschen ein deutlicher Sprung: Unter den über 65-Jährigen stieg der Anteil der KI-Nutzenden binnen eines Jahres von 35 auf 61 Prozent. Spitzenreiter bei der Nutzung sind derzeit die 30- bis 49-Jährigen mit 94 Prozent, dicht gefolgt von den 16- bis 29-Jährigen mit 90 Prozent. Bei den 50- bis 64-Jährigen liegt der Wert bei 81 Prozent.

Große Firmen vorneweg - Kleinere zögern noch

In der Wirtschaft zeigt sich nach den Zahlen von des Statistischen Bundesamts ein deutliches Gefälle nach Unternehmensgröße: Während größere Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten bereits zu 73 Prozent auf KI setzen, liegt der Anteil bei kleineren Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten erst bei 33 Prozent.

Eingesetzt wird die Technik in Betrieben vorrangig im Marketing und Vertrieb (35 Prozent), in Unternehmensverwaltungsprozessen (31 Prozent) sowie in Buchführung, Controlling oder Finanzverwaltung (28 Prozent). Dabei nutzen die Unternehmen am häufigsten Anwendungen zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio (59 Prozent), zur Analyse von Schriftsprache (54 Prozent) sowie zur Spracherkennung (45 Prozent).

Dass viele Betriebe noch abwarten, hat laut Statistikamt gleich mehrere Gründe: 18 Prozent der Nichtnutzer hatten den Einsatz zwar bereits in Betracht gezogen, verzichteten aber zunächst - unter anderem wegen Datenschutzbedenken, fehlender Informationen, Unklarheiten zu rechtlichen Folgen oder möglicher Unvereinbarkeit mit bestehender Ausrüstung und Software. Auch hohe Kosten und ethische Bedenken spielten eine Rolle.

Alltagshelfer auf dem Smartphone

Im Alltag der Bürgerinnen und Bürger dient KI vor allem als Werkzeug für die Informationssuche (85 Prozent), das Erstellen und Verbessern von Texten (58 Prozent) sowie die Ideenfindung (50 Prozent). Zudem wird die Technik zunehmend für persönliche Ratschläge herangezogen, etwa bei Gesundheitsfragen (43 Prozent) oder rechtlichen Anliegen (39 Prozent). Das wichtigste Zugangsgerät ist inzwischen das Smartphone, über das 87 Prozent der Nutzenden auf KI zugreifen (2024: 55 Prozent).

Knapp ein Drittel (32 Prozent) der KI-Nutzenden greift der Forsa-Umfrage zufolge mindestens einmal täglich auf die Systeme zurück, ein Viertel sogar mehrmals am Tag. Jeder Fünfte (20 Prozent) gab an, dass ihm ein Verzicht auf KI im Alltag mittlerweile schwerfallen würde. Zugleich warnen die Studienautoren vor mangelnder Vorsicht: 14 Prozent der Nutzenden überprüfen die Antworten der KI selten oder nie - bei den über 65-Jährigen übernimmt sogar jeder Fünfte (21 Prozent) die Ergebnisse ungeprüft.

Vorsprung von ChatGPT schrumpft

Auf dem Markt der KI-Anwendungen bleibt ChatGPT zwar mit 76 Prozent Marktführer unter den Nutzenden, büßte im Vergleich zum Vorjahr aber 9 Prozentpunkte ein (2025: 85 Prozent). Stark zulegen konnte hingegen Google Gemini, das seinen Anteil von 33 auf 60 Prozent nahezu verdoppelte. Dahinter folgen Microsoft Copilot mit 28 Prozent, Claude mit 22 Prozent sowie der deutsche Übersetzungsdienst DeepL mit 21 Prozent.

Hohe Datenschutzbedenken

Ähnlich wie in den Unternehmen bremsen jedoch auch bei Privatnutzern Sicherheits- und Datenschutzsorgen die Begeisterung: 85 Prozent der Befragten haben große oder eher große Bedenken, persönliche Daten in KI-Systeme einzugeben - 61 Prozent haben aus diesem Grund bereits bewusst auf Anwendungen oder Funktionen verzichtet. Dennoch hat fast jeder dritte KI-Nutzer (30 Prozent) schon vertrauliche Informationen geteilt, darunter am häufigsten Angaben zu Beruf, Ausbildung oder Studium (65 Prozent) sowie Gesundheitsdaten (57 Prozent).

Ferner sind neun von zehn (90 Prozent) Menschen in Deutschland überzeugt, dass von Künstlicher Intelligenz derzeit nicht abschätzbare Risiken ausgehen. Größte Sorge bereiten eine Zunahme von Cyberangriffen durch KI (92 Prozent), eine zu große Marktmacht weniger Anbieter (88 Prozent) sowie ein möglicher Kontrollverlust des Menschen über leistungsfähige Systeme (81 Prozent). Entsprechend groß ist der Ruf nach strengeren Regeln: 94 Prozent befürworten eine verpflichtende unabhängige Prüfung risikoreicher KI-Systeme vor ihrem Einsatz./chd/DP/zb