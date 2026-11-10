ROUNDUP: Vodafone macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Vodafone-Konzern (Vodafone Group) hat wegen hoher Abschreibungen in seinem wichtigen Deutschlandgeschäft einen Milliardenverlust eingefahren. Unter dem Strich betrug das Minus im ersten Halbjahr (Ende September) 3,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor war es noch ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gewesen. Dass Konzernchefin Margherita Della Valle sich aus dem operativen Geschäft im laufenden Geschäftsjahr mehr Ergebnis ausrechnet, drang bei den Anlegern angesichts gemischter Zahlen nicht durch. Die Aktie fiel in London um rund anderthalb Prozent.

Das Papier hat in diesem Kalenderjahr nach wie vor ein Plus von knapp 17 Prozent aufzuweisen. Beim Serviceerlös - also den werthaltigeren Umsätzen mit Dienstleistungen aus Telefonie und Datenübertragung - habe Vodafone besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Berenberg-Analyst Paul Sidney. Laut JPMorgan-Experte Akhil Dattani war das den Geschäften in Schwellenländern zu verdanken. Auch die Prognoseerhöhung gehe auf die Afrika-Tochter Vodacom zurück.

Vodafone hatte am Vortag den Abbau von 2.300 Jobs in der schwächelnden Deutschlandsparte bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit dem Umbau verbuchten die Briten 4,85 Milliarden Euro an Belastungen. In Großbritannien fielen nach der Komplettübernahme des Mobilfunkers Three zudem milliardenschwere Wertminderungen auf Steuerposten an, während eine Übernahme in Afrika positiv zu Buche schlug.

Die Ziele aus dem laufenden Geschäft stockte Della Valle auf. Vodafone hatte in Afrika eine Kontrollmehrheit am kenianischen Anbieter Safaricom übernommen und bezieht diesen nun komplett in die eigenen Zahlen ein. Della Valle sprach zudem von Sparerfolgen im ersten Halbjahr. "Ich bin sehr glücklich mit der Entwicklung unseres Konzerns insgesamt - aber Deutschland ist noch nicht, wo es sein muss", sagte sie.

Das um Sonderposten und Leasingkosten bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EbitdaAL) dürfte im laufenden Geschäftsjahr (Ende März) nun 13,2 bis 13,4 Milliarden Euro betragen. Zuvor waren 13,0 bis 13,3 Milliarden veranschlagt. Beim bereinigten Zahlungsmittelzufluss rechnet das Unternehmen nun mit 2,8 bis 3,0 Milliarden Euro statt nur mit 2,6 bis 2,9 Milliarden.

Im ersten Halbjahr zog der Umsatz um 11,4 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro an. Ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte betrug das Plus bei den Serviceerlösen 5,8 Prozent. Dabei kam das Wachstum vorrangig aus der Türkei und Afrika.

Im zweiten Geschäftsquartal wuchs der Serviceerlös in Großbritannien mit 1,2 Prozent etwas schneller als von Experten erwartet, in Deutschland musste Vodafone hingegen einen Rückgang von 0,5 Prozent hinnehmen. Analysten hatten hier aber ein noch etwas schwächeres Abschneiden befürchtet.

Fast jede fünfte Stelle in Deutschland soll wegfallen

Die Deutschlandsparte hatte am Montag angekündigt, bis März 2029 fast jeden fünften Job zu streichen - die Stellenzahl soll von derzeit rund 12.000 um 2.300 gesenkt werden. Der Netzbetreiber begründete das mit der Notwendigkeit, Strukturen zu vereinfachen und das Unternehmen nach Jahren mit erheblichem Kundenschwund wieder schlagkräftiger aufzustellen. Außerdem soll verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt werden.

In den vergangenen Jahren hat Vodafone in Deutschland schon mehrfach Sparprogramme aufgelegt, vor zwei Jahren hatte die Firma noch rund 15.000 Beschäftigte. Konkurrent O2 Telefonica hat ebenfalls den Rotstift gezückt; er möchte noch in diesem Jahr jede sechste Stelle abbauen, und zwar 1.100.

Zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer: Nachdem die Anzahl der Mobilfunk-Vertragskunden in Deutschland im ersten Quartal noch um 85.000 gesunken war, verbuchte die Firma im zweiten Quartal ein Plus von 10.000 auf 28,7 Millionen. Ernüchternd ist aber, dass trotz dieses kleinen Zugewinns der Umsatz in dem Bereich sank, die Preise waren im Schnitt niedriger als zuvor.

Weiter nach unten geht es hierzulande im Festnetz. Hier bekommt Vodafone die Glasfaser-Konkurrenz zu spüren: Jeweils um etwa 100.000 sank die Anzahl der Vodafone-Breitbandkunden in den beiden vergangenen Quartalen, Ende September waren es noch rund 9,7 Millionen.

Vodafone hat im Festnetzbereich in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Kunden verloren, weil das "Nebenkostenprivileg" wegfiel. Diese gesetzliche Regelung, die Vodafone mit seinen Fernsehkabeln einen Wettbewerbsvorteil ermöglicht hatte, war Mitte 2024 gekippt worden. Immerhin konnte Vodafone dem Konkurrenten O2 dessen Großkunden 1&1 abspenstig machen - dessen Handykunden sind inzwischen mit Vodafone-Antennen verbunden, wenn keine 1&1-Antennen in der Nähe sind. Damit kann Vodafone sein Netz besser auslasten und bekommt Miete./men/wdw/niw/stk