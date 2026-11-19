SHENZHEN (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) für mehr Zusammenarbeit geworben. Die Staaten der Region müssten Handelshemmnisse abbauen und ihre wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen, sagte Xi vor den Staats- und Regierungschefs in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Auch bei Künstlicher Intelligenz und beim Austausch von Daten brauche es mehr Kooperation.

"Derzeit schreiten die Veränderungen, wie sie die Welt seit einem Jahrhundert nicht gesehen hat, schneller voran", sagte Xi. Angesichts neuer Chancen und Herausforderungen müsse die Zusammenarbeit im Asien-Pazifik-Raum an die veränderte Lage angepasst werden.

US-Präsident Donald Trump sagte in seiner Rede, dass die USA führend bei Künstlicher Intelligenz seien. Vor allem mit China stehen die USA im Wettbewerb.

Zuvor kamen Xi, Trump und Kremlchef Wladimir Putin sowie weitere Teilnehmer anderer Staaten zu einem Gruppenfoto zusammen. Trump begrüßte Putin wie schon bei einem Festbankett am Vorabend mit einem Handschlag. In Shenzhen treffen sich in dieser Woche die Apec-Mitglieder, die China in diesem Jahr als Gastgeberland empfängt.

Historischer Dreiergipfel am Nachmittag

Mit Spannung werden im Laufe des Tages die bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin sowie Trump und Xi erwartet. Im Anschluss wollen alle drei noch zu einem historischen Dreiergipfel zusammenkommen.

Russlands Präsident Wladimir Putin geht im fünften Jahr seines Angriffskriegs gegen die Ukraine geschwächt in die Treffen. Kurz vor dem Gipfel beschädigten bereits zum dritten Mal in dieser Woche ukrainische Angriffe die Brücke zu der von Russland schon 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim - ein symbolischer Schlag für Putin.

Auch Trump steht nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen innenpolitisch unter Druck. Er dämpfte jedoch kurz vor dem Dreiergipfel die Erwartungen. Die wichtigste Botschaft des Gipfels sei bereits übermittelt worden, und das sei seine besonders enge Beziehung mit China, sagte Trump dem Sender Fox News. Xi als Gastgeber wiederum will China als politische und wirtschaftliche Führungsmacht präsentieren.

Trump will mit Xi und Putin auch über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffen-Arsenals sprechen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet, aber es könnte der Auftakt zu vertieften Gesprächen sein. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.

Xi empfängt Trump mit Umarmung

Erste Begegnungen hatten die drei Staatschefs bereits am Vortag. Xi und Putin sprachen vor Wirtschaftsvertretern beim parallelen Apec-Gipfel der Wirtschaftschefs. Xi warnte vor weiteren Handelsschranken. Putin beklagte unterdessen "staatlichen Egoismus", eine "Fragmentierung der Weltwirtschaft" und rief die Staaten zur Zusammenarbeit auf. Zudem äußerte der Russe große Erwartungen an das Dreiertreffen mit Xi und Trump. Er erwarte einen "großen potenziellen Nutzen" der Gespräche am Donnerstag, sagte Putin.

In einer seltenen Geste empfing Xi am Vortag Trump am Flughafen in Shenzhen. Laut Staatsmedien sagte Xi, er wolle sich für die Abholung durch Trump bei seinem Washington-Besuch im September revanchieren. Ein besonderer Hingucker war die Umarmung der beiden am Absatz der Flugzeugtreppe. Im Anschluss schritten sie eine Reihe von Soldaten und jubelnder Menschen ab. Umarmungen bei diplomatischen Treffen gelten in China eher als außergewöhnlich.

Beim abendlichen Bankett schüttelten sich Trump, Putin und Xi die Hände vor einem Foto mit den diesjährigen Apec-Gästen. Zu dem Gipfel reisten auch Staats- und Regierungsvertreter vieler anderer Pazifikstaaten, darunter die Premierminister Kanadas, Mark Carney, und Australiens, Anthony Albanese.

Eiszeit zwischen China und Japan

Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi kam unter großen diplomatischen Spannungen nach Shenzhen. Sie wechselte bei der Begrüßung mit Xi einige Worte. Vor rund einem Jahr hatte sie gesagt, ein Angriff Chinas auf Taiwan würde eine "existenzbedrohende Situation" für Japan darstellen, was zu einer militärischen Reaktion führen könne. Seitdem herrscht eine Eiszeit in den chinesisch-japanischen Beziehungen.

Entsprechend klein fiel der Empfang für die Japanerin am Flughafen in Shenzhen am Mittwoch aus. Am Abend gaben sich Takaichi und Xi vor dem Bankett dann die Hand. Erstmals sprach die Japanerin zudem bilateral mit Putin am Rande des Gipfels, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Demnach forderte sie in dem etwa 30-minütigen Gespräch die Freilassung eines japanischen Journalisten, den russische Behörden wegen Spionageverdachts festgenommen hatten.

Die Apec wurde 1989 gegründet und umfasst heute 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik. Auf sie entfallen mehr als 60 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und fast die Hälfte des Welthandels./jon/DP/zb