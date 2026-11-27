IBIZA/PALMA (dpa-AFX) - Nach dem Tankerunglück vor der spanischen Urlaubsinsel Ibiza gibt es vorsichtige Entwarnung: Die mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel gefüllten Ladetanks des havarierten Schiffes seien intakt, sagte die Leiterin der zuständigen Hafenbehörde, Elena Delgado, nach einer Lagebesprechung im Koordinierungszentrum der Seenotrettung (CCS) in Valencia.

An der Besprechung nahm auch Spaniens Vize-Regierungschef Carlos Cuerpo teil. Ein größerer Austritt des Treibstoffs ins Mittelmeer wurde bislang nicht festgestellt, wie es anschließend hieß. Die Bergung des Schiffes und der Ladung dürfte dennoch eine komplizierte und langwierige Operation werden.

Doppelhülle bietet zusätzlichen Schutz

Der rund 120 Meter lange Tanker "Med Emre" lag am Tag nach dem Unglück weiterhin kieloben und teilweise unter Wasser , rund 50 Kilometer nordwestlich von Ibiza. Das 2019 gebaute Schiff verfügt über eine Doppelhülle. Zwischen den Ladetanks und dem äußeren Rumpf befindet sich dadurch ein Hohlraum, der verhindern soll, dass bei einer Beschädigung der Außenwand unmittelbar Treibstoff ins Meer gelangt. Zudem ist die Ladung auf mehrere voneinander getrennte Tanks verteilt, was das Risiko eines größeren Austritts verringert.

Dass die unter maltesischer Flagge fahrende "Med Emre" noch schwimmt, erleichtere die Bergungsarbeiten erheblich, betonte der Generaldirektor für Notfälle der Balearen-Regierung, Pablo Gárriz. Statt in 1.000 Metern Tiefe könne an der Wasseroberfläche gearbeitet werden, das sei "positiv".

Zunächst müsse das Schiff aber von Sachverständigen untersucht werden, erklärte Jesús Alarcón, Vorsitzender des Verbandes der Schiffbauingenieure auf den Kanaren, der Nachrichtenagentur Europa Press. Anschließend könnten Spezialfirmen den Diesel mit dem sogenannten Hot-Tapping-Verfahren aus den Tanks pumpen. Dazu würden spezielle Ventile angebracht, über die der Treibstoff Tank für Tank abgepumpt werden könne. Spanien habe mit solchen Einsätzen nach anderen Schiffsunglücken Erfahrung.

Behörden prüfen Plan für Bergung

Bereits am Donnerstag hatte das Spezialschiff "Clara Campoamor" der spanischen Seenotrettung eine Leine an dem Tanker befestigt, um ein weiteres Abtreiben zu verhindern. Am Freitag sollte ein Taucherteam den Rumpf eingehend auf mögliche strukturelle Schäden untersuchen. Die Behörden prüften derweil einen Plan der Reederei des türkischen Schiffseigners für das Abschleppen des Schiffes und das Abpumpen der Ladung.

Bei dem Unglück in der Nacht zum Donnerstag war ein Besatzungsmitglied ums Leben gekommen. Die übrigen 16 Seeleute aus der Türkei und Indien konnten gerettet werden. Der Tanker war von Algeciras nach Barcelona unterwegs. Die Ursache des Unglücks werden nach Angaben der Behörden erst umfangreiche Untersuchungen klären können./er/DP/stk