ROUNDUP: VW lässt Produktion von E-Autos in Sachsen noch zwei Wochen ruhen

ZWICKAU/LEIPZIG (dpa-AFX) - Infolge des Ukraine-Krieges stoppt Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) auch in den kommenden beiden Wochen den Bau von Elektroautos in Sachsen. Als Grund wurden Engpässe bei Zulieferern genannt. Schon in der zurückliegenden Woche hatte die Produktion an den Standorten Zwickau und Dresden mehrere Tage geruht. Die Kurzarbeit werde nun bis 18. März fortgesetzt, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Nicht betroffen sind den Angaben nach die Herstellung von Motoren am Standort Chemnitz sowie die Fertigung von Karosserien für Bentley und Lamborghini in Zwickau.

Auch Porsche hat in seinem Werk in Leipzig die Produktion wegen Lieferengpässen ausgesetzt. Einschränkungen gibt es in der kommenden Woche ebenso im Leipziger BMW-Werk. Dort werde die Fertigung der 1er- und 2er-Reihe vom Zwei- auf den Ein-Schicht-Betrieb reduziert, sagte ein Unternehmenssprecher. Grund seien Lieferengpässe bei Kabelbäumen durch den Krieg in der Ukraine. Betroffen seien 2000 der insgesamt 5300 Mitarbeiter am Standort, hieß es./hum/DP/eas