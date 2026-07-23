ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton wird etwas optimistischer - Aktie mit Rekordhoch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugtochter (Volkswagen (VW) vz) TRATON rechnet nach einem schwachen ersten Halbjahr weiter mit besseren Geschäften in der zweiten Jahreshälfte. Mit Blick auf die Ziele im laufenden Jahr erhöhte der Konzern das untere Ende der Prognosespannen. So geht das Unternehmen beim Absatz und Umsatz nur noch im schlechtesten Fall von einer Stagnation aus. Die im MDAX notierte Aktie stieg auf ein Rekordhoch.

Die Prognosespanne für den Absatz und Umsatz liegt jetzt bei 0 bis 7 Prozent, nach zuvor von minus 5 bis plus 7 Prozent. Bei der bereinigten operativen Rendite werde 2026 jetzt ein Ergebnis zwischen 6,3 und 7,3 Prozent angepeilt und soll damit mindestens auf dem Niveau des Vorjahreswertes liegen. Bisher lag das untere Ende der Spanne ein Prozentpunkt tiefer.

Der Konzern mit Marken wie MAN, Scania und Volkswagen Truck & Bus hatte bereits Mitte Juli Eckdaten vorgelegt. Daher ist bereits bekannt, dass die bereinigte operative Rendite in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 0,7 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent anzog. Der Umsatz stagnierte bis Ende Juni bei knapp 22 Milliarden Euro und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn legte um zwölf Prozent auf etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro zu.

Der Absatz fiel um ein Prozent auf 151.500 Fahrzeuge; doch der Auftragseingang deutet hier auf eine baldige Besserung hin. So legten die Bestellungen dank einer sehr hohen Nachfrage in Nordamerika im ersten Halbjahr um 30 Prozent auf 181.900 Fahrzeuge zu. In Deutschland ging dagegen die Zahl der Lkw-Bestellungen zurück.

Der Auftragseingang habe in allen Regionen erneut über dem Absatz gelegen. Dementsprechend sei die Kennziffer "Book-to-bill Ratio" um 0,3 Punkte auf 1,2 Punkte gestiegen. Dies bestätigte die anhaltende Erholung des Branchenzyklus.

An der Börse kamen die Zahlen und die neuen Prognosen hervorragend an. Die Aktie der VW-Tochter legte um etwas mehr als acht Prozent auf das Rekordhoch von 39,56 Euro zu. Das Unternehmen kommt damit auf einen Börsenwert von fast 20 Milliarden Euro. Der Volkswagen-Konzern hält fast 90 Prozent der Anteile.

Das Wolfsburger Unternehmen hatte Traton im Sommer 2019 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 27 Euro. In der Corona-Pandemie ging es bis auf 11 Euro nach unten. Seitdem ging es Schritt für Schritt nach oben. Alleine in diesem Jahr zog der Kurs um fast 30 Prozent an, während die Papiere der Mutter um knapp 30 Prozent absackten./zb/mis/jha/