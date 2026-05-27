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27.05.2026 10:09:38

ROUNDUP: Wacker schlägt im großen Stil Siltronic-Aktien los - Aktien im Minus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - WACKER CHEMIE hat seinen Anteil an Siltronic stärker zurückgefahren als geplant. Es seien 2,1 Millionen Siltronic-Aktien zu einem Preis von je 89,35 Euro platziert worden, teilte der Chemiekonzern am Mittwoch in München mit. Ursprünglich waren 1,8 Millionen Aktien angekündigt. Brutto nahm Wacker nun 188 Millionen Euro ein. Die Platzierung entsprach 7 Prozent von Siltronics Grundkapital. An der Börse gaben beide Papiere nach.

Im Kleinwerte-Index SDax fielen die Siltronic-Titel am Morgen um 5,6 Prozent und kosteten zuletzt 91,55 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich ihr Wert aber immer noch nahezu verdoppelt. Für die im MDax der mittelgroßen Unternehmen notierten Aktien von Wacker Chemie ging es zur Wochenmitte um 1,8 Prozent bergab. Für sie steht 2026 aktuell aber noch ein Plus von rund 40 Prozent zu Buche.

Wacker Chemie hatte die Siltronic-Papiere nach eigenen Angaben ausschließlich ausgewählten Anlegern und internationalen institutionellen Investoren angeboten. Durch die Veräußerung reduziert sich der Anteil des Münchener Konzerns an Siltronic von zuvor 31 auf nun 24 Prozent. Der Spezialchemiekonzern bleibt damit nach eigenen Angaben aber größter Anteilseigner des Waferherstellers.

Wacker-Chef Christian Hartel betonte das Vertrauen in die Beteiligung: "Wir sind mit der Entwicklung von Siltronic sehr zufrieden und unterstützen weiterhin die Strategie des Unternehmens", sagte der Manager laut Mitteilung. Er verwies darüber hinaus auf die finanziellen Vorteile der Platzierung für Wacker: "Mit dem Erlös aus der Transaktion stärken wir unsere Finanzlage und schaffen zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum zu investieren."/lew/tav/stk

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