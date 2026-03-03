TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
03.03.2026 18:36:38
ROUNDUP: Wadephul korrigiert Äußerung über Zeitpunkt von Reisewarnung
BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat eine Äußerung im ZDF-"heute-journal" zum Zeitpunkt einer offiziellen Reisewarnung des Auswärtigen Amts für die Golfstaaten korrigiert. "Ich bedaure den Irrtum im @heutejournal gestern", schrieb der CDU-Politiker auf X. Die formelle Reisewarnung für die Golfstaaten bestehe in der Tat seit dem 28. Februar, ergänzte er. Das deutsche Außenministerium warne seit Mitte Januar vor einer möglichen Eskalation und Einschränkungen im Flugverkehr.
Wadephul hatte am Montagabend in der Sendung auf mehrere Nachfragen von Moderatorin Marietta Slomka mehrfach darauf beharrt, dass es bereits vor dem 28. Februar eine Reisewarnung gegeben habe.
Im Sender Welt TV äußerte sich Wadephul erneut zu der Reisewarnung: "Da genau das richtige Datum zu finden, ist nicht ganz leicht. Wir tun das sehr verantwortungsvoll." Er betonte: "Die Bundesregierung hatte keine Kenntnis darüber, ob dieser Krieg beginnen würde, erst recht nicht, wann. Und deswegen konnten wir auch nicht früher ganz konkret diese rechtlich bedeutsame Reisewarnung rausgegeben."/bk/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
03.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX stürzt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
03.03.26
|ROUNDUP: Sonderflug aus Nahost in München erwartet (dpa-AFX)
|
03.03.26
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy (EQS Group)
|
03.03.26
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf (EQS Group)
|
03.03.26
|EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy (EQS Group)
|
03.03.26
|EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, Kauf (EQS Group)
|
03.03.26