BERLIN/WARSCHAU (dpa-AFX) - Der Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen während schwerer Luftangriffe auf die Ukraine beschäftigt die Nato und ihre Mitgliedsstaaten. Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut für eine Aufnahme seines Landes in das transatlantische Verteidigungsbündnis plädierte, erteilte Nato-Generalsekretär Mark Rutte dieser Forderung eine Absage.

Bei der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin unterstrich Bundesaußenminister Johann Wadephul die Verteidigungsbereitschaft des Bündnisses. "Wir werden jeden Zentimeter unseres Nato-Gebiets entschlossen verteidigen", sagte der CDU-Politiker. An Kremlchef Wladimir Putin gewandt fügte Wadephul hinzu: "Täuschen Sie sich nicht: Wir sind zwar ein Verteidigungsbündnis, aber wir sind bereit, uns, unsere Länder und unser Bündnis zu verteidigen."

Polen will russischen Botschafter einbestellen

Wadephul versicherte Polen angesichts der Vorfälle seine uneingeschränkte Solidarität. Er stehe dazu in sehr engem Austausch mit dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski. Das Außenministerium in Warschau hat angekündigt, man werde wegen der Luftraumverletzung den russischen Botschafter einbestellen.

Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf den Westen der Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des Landes abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der zuständigen polnischen Staatsanwaltschaft in Lublin handelt es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau hergestellt worden sein.

Selenskyj plädiert für Nato-Beitritt seines Landes

Selenskyj war bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato aus Kiew per Video zugeschaltet. Die von ihm geforderte Aufnahme seines Landes in die Nato sei für die Sicherheit in Europa eine bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähnelten, sagte er. Russland lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine strikt ab. Das Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte in seiner Rede, zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive - doch derzeit gebe es in dieser Frage keine Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedern. Zugleich betonte er: "Wer Mitglied der Nato werden kann - darüber entscheidet allein die Nato. Da herrscht innerhalb der Allianz völlige Klarheit."

Rutte: Bemühungen um Gespräche mit Russland sind gut

Ob ein Nato-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, sagte Rutte. Er ergänzte: "Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche." Es sei richtig und gut, dass die USA derzeit enorme Anstrengungen unternähmen, um solche Gespräche in Gang zu bringen, und sich dabei eng mit der Ukraine und Europa abstimmten. "Damit wir sehen können, wohin das alles führt, muss allerdings auch Putin mitspielen", sagte Rutte.

Der Nato-Generalsekretär trifft am Nachmittag noch mit Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen./bk/DP/mis