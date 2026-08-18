18.08.2026 09:05:38

ROUNDUP: Waldbrand: Polizei und Feuerwehr bleiben weiter wachsam

SCHRAMBERG (dpa-AFX) - Nach dem Brand in einem Waldgebiet bei Schramberg im baden-württembergischen Landkreis Rottweil hat die Feuerwehr bei Nachlöscharbeiten am frühen Morgen ein Glutnest gelöscht. Der aktuelle Einsatz sei beendet, das Gebiet werde aber weiter beobachtet und auch von Streifenpolizisten kontrolliert, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. In den kommenden Stunden oder Tagen sei durchaus mit dem Aufflammen weiterer Glutnester zu rechnen. Die wegen des Brandes eingerichteten Löschwasserentnahmestellen lasse man vorerst vor Ort, um im Zweifel nochmals eingreifen zu können.

Am Abend zuvor waren bis zum Einbruch der Dunkelheit mehr als 120 Einsatzkräfte und 37 Fahrzeuge im Einsatz gewesen. Das Feuer war am späten Sonntagnachmittag ausgebrochen und hatte sich in der Nacht deutlich ausgebreitet. Insgesamt waren mehrere Hundert Feuerwehrleute vor Ort. Nach Angaben eines Polizeisprechers brannten zwischenzeitlich rund zehn bis zwölf Hektar Waldfläche - etwa so viel wie 14 Fußballfelder. Am Sonntagabend hatten zunächst rund zwei Hektar Wald in Flammen gestanden./bak/avg/DP/stk

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