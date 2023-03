ROUNDUP: Warnstreik am Montag trifft auch Flughafen Hannover

HANNOVER (dpa-AFX) - Der bundesweite Warnstreik am Montag wird auch Niedersachsens größten Flughafen Hannover-Langenhagen treffen. "Es sind erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten", teilte der Airport am Freitag auf seiner Webseite mit. "Wir bitten alle betroffenen Passagiere, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen", hieß es.

Konkret werde im Zeitraum von Sonntagabend, 21.00 Uhr bis Dienstagmorgen 01.30 Uhr kein regulärer Flugbetrieb stattfinden, teilte der Airport weiter mit. Für diesen Zeitraum waren 54 Abflüge und 62 Ankünfte geplant. Für Not- und Rettungsflüge ist der Flughafen auch in dieser Zeit erreichbar.

Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, die Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Bodenverkehrsdienstleister von der AGS Hannover sowie der Luftsicherheit von Securitas und ICTS seien aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. "Es ist damit zu rechnen, dass keine Starts und Landungen am Montag stattfinden werden", so Verdi.

Pendler und Reisende müssen sich am Montag in ganz Deutschland auf Einschränkungen im Flug-, Zug- und Nahverkehr einstellen. Mit einem Warnstreik wollen die Gewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihren Forderungen in den Tarifstreits im öffentlichen Dienst sowie in der Verkehrsbranche Nachdruck verleihen./cwe/DP/stw