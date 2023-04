ROUNDUP/Warnstreik-Ende: Bahn nimmt Fernverkehr nach und nach wieder auf

BERLIN (dpa-AFX) - Rund zwei Stunden nach dem offiziellen Ende des Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Freitag hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr allmählich wieder anlaufen lassen. "Wir nehmen seit etwa 13.00 Uhr schrittweise den Betrieb in ganz Deutschland wieder auf", sagte ein Bahnsprecher am Freitag in Berlin. Rund 90 Prozent der regulär vorgesehenen Fernzüge würden derzeit wieder verkehren. Gleichwohl seien die Auswirkungen des Warnstreiks im Fernverkehr noch bis in die Abendstunden hinein zu spüren, hieß es. Es sei zu erwarten, dass die wieder fahrenden Züge äußerst voll würden.

"Im Regional- und S-Bahnverkehr ist es uns gelungen, auch schnell wieder nach und nach die Züge zu fahren", sagte der Sprecher. Bei längeren Strecken im Regionalverkehr könne dies indes noch etwas länger dauern. Im Laufe des Freitags sollen aber sämtliche Behinderungen aufgehoben sein. Betroffen gewesen sei auch der Schienengüterverkehr. Hier würden die Staus in den Güterbahnhöfen ebenfalls allmählich aufgelöst.

Die EVG hatte im Tarifkonflikt des Eisenbahnsektors bei rund 50 Eisenbahnbetrieben am Freitagvormittag mit bundesweiten Warnstreiks den Fern- und Regionalverkehr weitgehend lahmgelegt./nif/maa/DP/nas