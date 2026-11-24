BERLIN (dpa-AFX) - In dieser Woche dreht sich im Bundestag alles um den Haushalt. Die Abgeordneten entscheiden, wie viel Geld die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) im kommenden Jahr wofür ausgeben darf. Das Besondere: Wenn Finanzminister Lars Klingbeil heute Vormittag ans Rednerpult tritt, ist der Etat technisch gesehen noch gar nicht fertig. Der in letzter Minute getroffene Kompromiss zur Senkung der Stromsteuer für Verbraucher und Unternehmen muss noch eingearbeitet werden.

Wie die Haushaltswoche abläuft

Vier Tage lang debattieren die Parlamentarier von heute an noch einmal die Etats für jedes einzelne Ministerium. Zuerst hat Klingbeil die Chance, seine Pläne zu verteidigen. Dann geht es um die Einzelpläne der anderen 15 Ressorts, vom Digital- bis hin zum Verkehrsministerium. Am Schluss, am Freitagnachmittag, soll der Etat für 2027 im Parlament beschlossen werden.

Eine besondere Debatte gibt es am Mittwochvormittag bei den Beratungen über den Etat des Kanzleramts. Die sogenannte Generaldebatte wird traditionell vom Oppositionsführer - von der AfD - eröffnet, dann antwortet der Bundeskanzler. Hier geht es nicht nur ums Geld, sondern um die gesamte Regierungspolitik.

Was den Haushalt ausmacht

Aus dem Kernhaushalt soll der Bund im nächsten Jahr rund 560 Milliarden Euro ausgeben dürfen. Das ist so viel wie noch nie in einem Jahr - und etwa 36 Milliarden Euro mehr als 2026.

Mehr als ein Drittel des Haushalts macht der Arbeits- und Sozialetat aus, vor allem weil die Regierung immer mehr Geld zur Rentenversicherung zuschießen muss. Der Etat mit den höchsten Investitionen bleibt trotz eines kleinen Rückgangs der von Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Er kann zusätzlich zu fast 13 Milliarden im Kernhaushalt noch mehr als 17 Milliarden Euro aus einem schuldenfinanzierten Sondertopf für die Infrastruktur verplanen. Das Geld fließt in Straßen, Brücken und Schienen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Haushalts ist die Verteidigung: Die Ausgaben sollen im kommenden Jahr auf fast 140 Milliarden Euro steigen - und damit auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Kriegs. Viel davon wird durch Kredite finanziert - entweder aus einem seit einigen Jahren bestehenden Sondertopf für die Bundeswehr oder mit Hilfe der Ausnahme von der Schuldenbremse.

Was für die Verbraucher drinsteckt

Zuerst hatte die Bundesregierung einige Reformen geplant, die das Leben teurer gemacht hätten, darunter die Einführung von Steuern auf zuckerhaltige Getränke und Plastikverpackungen. Das haben Union und SPD nun aber verschoben. Ebenfalls abgewendet wurden Kürzungen beim Wohngeld und beim Kindersofortzuschlag für Familien mit wenig Geld. Entlastungen sollen mit einer Reform der Einkommensteuer kommen. Die enthält ein höheres Kindergeld und eine Erhöhung des Grundfreibeitrags, ab dem überhaupt Einkommensteuer gezahlt wird. Reiche sollen im Gegenzug mehr zahlen.

Wie das finanziert wird

Steuern und weitere Einnahmen reichen für die geplanten Ausgaben nicht aus. "Jeder dritte Euro ist kreditfinanziert", sagte die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, die Grünen-Politikerin Lisa Paus, im Parlamentsfernsehen. Union und SPD wollen allein im Kernhaushalt Kredite von fast 123 Milliarden Euro aufnehmen.

Dazu kommen noch Milliardenkredite aus Sondertöpfen: 57,8 Milliarden für die Infrastruktur, 29,6 Milliarden für die Bundeswehr. Unter dem Strich stehen damit neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wird trotzdem eingehalten: Kredite in sogenannten Sondervermögen zählen dabei nicht, auch bestimmte Schulden für die Verteidigung sind ausgenommen.

Die Opposition beklagt, der Haushalt stehe wegen der hohen Schulden auf tönernen Füßen. Er sei "eine Bretterbude ohne Fundament", sagte der Chefhaushälter der Grünen, Sebastian Schäfer. Linken-Haushälter Dietmar Bartsch beklagte, auf die junge Generation kämen gigantische Zinszahlungen und härteste Einschnitte bei gleichzeitig steigenden Steuern und Abgaben zu. Der AfD-Haushaltsexperte Michael Espendiller rechnete vor: "Die Bundesregierung nimmt, wenn man es mal in Zahlen fasst, jede Minute 400.000 Euro an neuen Schulden auf."

Was dieses Jahr besonders ist

Normalerweise steht der Etat nach einer langen Sitzung des zuständigen Haushaltsausschusses, der Beschluss im Bundestag gilt dann als Formsache. In diesem Jahr haben Union und SPD aber nachverhandelt. In einem Koalitionsausschuss bis mitten in der Nacht einigten sie sich darauf, die Stromsteuer zumindest im kommenden Jahr für alle Bürger und Unternehmen auf das europäische Minimum zu senken. Das soll Strom billiger machen.

Den Bund kostet das rund 5,4 Milliarden Euro, die nachträglich noch in den Etat eingearbeitet werden müssen. Die Steuersenkung soll finanziert werden durch Gelder, die bei der Förderung der erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht abgerufen werden. Wer Strom aus Solar- und Windenergie erzeugt, bekommt eine garantierte Vergütung vom Staat. Je höher der Strompreis , desto weniger muss der Staat zuschießen. Nun rechnet die Bundesregierung damit, dass der Strompreis wegen des Kriegs im Nahen Osten hoch bleibt - und man deshalb nicht das gesamte Budget für die Zuschüsse braucht.

Geregelt wird das in einem Begleitgesetz zum Etat, das mitten während der Haushaltswoche am Mittwoch noch in Sondersitzungen des Haushalts- und des Finanzausschusses beraten wird. Dann könnte das Ganze in den mehr als 3.500 Seiten starken Haushaltsplan eingearbeitet und am Freitag beschlossen werden./tam/DP/zb