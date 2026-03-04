04.03.2026 20:36:39

ROUNDUP: Weiter Einschränkungen auf Bahnstrecke Leipzig-Erfurt

SCHKOPAU (dpa-AFX) - Nach einem Kabeldiebstahl in Sachsen-Anhalt auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Erfurt sind die dadurch entstandenen Schäden zwar weitgehend behoben. Wegen Restarbeiten könne es aber weiter zu Einschränkungen kommen, teilte ein Sprecher der Bahn mit.

So verkehre der Regionalverkehr zwischen Erfurt und Halle (Saale) sowie zwischen Erfurt und Naumburg zwar größtenteils wieder planmäßig. Im Fernverkehr würden aber zunächst weiter ICE und IC vor allem über Naumburg umgeleitet. Das führe zu Verspätungen. Zudem müssten vereinzelt Züge der "Sprinter"-Linien 15 und 29 ausfallen.

"Wir bitten Fahrgäste, sich vorab in den Auskunftsmedien über ihre Reisemöglichkeiten zu informieren", teilte die Bahn mit. Bereits am Morgen hieß es, dass die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern werden.

Die Signalstörung besteht nach Angaben der Bahn an den Standorten Dörstewitz in der Gemeinde Schkopau im Saalekreis sowie im Ortsteil Saubach von Finneland im Burgenlandkreis./elb/DP/jha

