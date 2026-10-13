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13.10.2026 17:23:38

ROUNDUP: Wildberger will KI-Umsätze in Deutschland besteuern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) plädiert dafür, die Umsätze mit Künstlicher Intelligenz in Deutschland zu besteuern. Mit dem Geld sollte aus seiner Sicht der Umbau des Arbeitsmarkts bezahlt werden. "Den extrem hohen Umsatz mit dieser Technologie müssen wir besteuern, und mit dem Geld können wir den Umbau finanzieren, das ist auch mein Ansatz", sagte Wildberger dem Tagesspiegel. "Wenn hierzulande Wachstum und Wertschöpfung entstehen, müssen hierzulande auch Steuern gezahlt werden."

Im Interview mit RTL/ntv schränkte Wildberger seine Aussagen später ein. "Ich will Wachstum durch KI und rede nicht über neue Steuern", sagte er. Zunächst müsse Deutschland die wirtschaftlichen Chancen der Technologie nutzen. "Mein Vorschlag ist: Lassen wir doch erst mal das Wachstum kommen", sagte der Minister. Eine spätere Besteuerung schloss er nicht aus.

Microsoft (Microsoft)-Gründer Bill Gates fordert schon länger, Roboter und KI zu besteuern. Er will so den Anreiz verringern, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Gates befürchtet, dass Künstliche Intelligenz zu massiven Jobverlusten führen könnte.

Auch Wildberger rechnet damit, dass KI die Arbeitswelt grundlegend verändern wird. Langfristig entstehe zwar mehr Beschäftigung, aber in anderen Jobs als heute. Umschulungen und neue Tätigkeiten, etwa im Handwerk oder in der Pflege, müssten finanziert werden, so der Minister. Dafür brauche es Wachstum und Offenheit für andere Instrumente./wn/DP/men

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