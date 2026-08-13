PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
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13.08.2026 12:16:38
ROUNDUP: Windparkbetreiber PNE mit Zuwächsen - Prognose bestätigt
CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig verbessert. So verkaufte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 Megawatt und nahm zugleich einen weiteren Windpark für das eigene Erzeugungsportfolio in Betrieb. Die Prognose bestätigte das Unternehmen, auch wenn Konzernchef Heiko Wuttke am Donnerstag ein "schwieriges Fahrwasser" konstatierte, in dem PNE unterwegs sei. Um die Erwartungen zu erfüllen, muss das Unternehmen im zweiten Halbjahr noch deutlich zulegen.
Die im SDAX gelistete Aktie notierte im frühen Handel leicht im Plus, drehte jedoch am späten Vormittag ins Minus. Zuletzt verlor sie zwei Prozent. Damit war der zaghafte Stabilisierungsversuch zunichte. Das Papier hatte die Tage kräftig Federn lassen müssen, nachdem die Investorensuche des Managements weiterhin ein schwieriges Unterfangen ist.
PNE wäre dabei zu einem Komplettverkauf bereit, doch die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber lägen unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der Aktie, hatte das Unternehmen am Montag einräumen müssen. Binnen drei Tagen hatte der Kurs daraufhin um bis zu 28 Prozent verloren.
Überhaupt läuft es nicht gut für das Papier: So steht in diesem Jahr bislang ein Minus von einem Viertel zu Buche, auf Jahressicht sogar ein Verlust um knapp die Hälfte.
Besser lief zuletzt das operative Geschäft: Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten von zuvor 73,9 Millionen auf 96,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Cuxhaven mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte deutlich von 4,7 auf 27,4 Millionen Euro. Zudem konnte das Unternehmen den Verlust je Aktie reduzieren. Neben dem Verkauf von Parks profitierte PNE von einem höheren Stromertrag selbst betriebener Windparks. Zudem legte das Servicegeschäft zu, mit dessen Ausbau das Unternehmen den Anteil der stetigen Erträge erhöhen will.
"Wir haben in einem herausfordernden Marktumfeld wichtige operative Erfolge erzielt und gezeigt, dass hochwertige Wind- und Photovoltaikprojekte weiterhin nachgefragt werden", kommentierte Konzernchef Wuttke. Zudem komme PNE mit seinem Transformations- und Kostenreduzierungsprogramm gut voran. "Wir sehen aber auch, dass wir und die gesamte Branche derzeit einen harten Weg zu beschreiten haben, der von vielen Unsicherheiten geprägt ist." An seiner Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) von 110 bis 140 Millionen Euro für 2026 hält das Unternehmen dennoch fest./nas/tav/stk
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