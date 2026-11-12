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12.11.2026 11:49:38

ROUNDUP: Windparkbetreiber PNE wächst weiter - Aktie legt zu

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 gesteigert. Das Unternehmen verkaufte Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 Megawatt, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Der Erlös kletterte in den ersten drei Quartalen bis Ende September im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 150,7 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro.

Die Aktien gehörten mit einem Kursgewinn von 5,5 Prozent auf 5,23 Euro zu den Top-Werten im SDAX. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 48 Prozent zu Buche. Allein seit Anfang August waren die Papiere nach Spekulationen über eine schwierige Suche nach einem Käufer und nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um bis zu 53 Prozent eingebrochen.

Unter dem Strich konnte das Unternehmen im Berichtszeitraum den Verlust reduzieren. Die erst jüngst gekappte Gewinnprognose für das laufende Jahr wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr bestätigte der Konzern. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert, hatten die Cuxhavener bereits Mitte Oktober mitgeteilt. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten./mne/mis

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