|
20.02.2026 10:24:38
ROUNDUP/Wintereinbruch: Flughafen Wien stellt Betrieb zeitweise ein
WIEN (dpa-AFX) - Wegen heftigen Schneefalls hat der Flughafen Wien seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. Mindestens 150 Flüge wurden nach Angaben des Airports gestrichen. Erst gegen Mittag könnten zumindest einzelne Starts und Landungen wieder möglich sein, teilte der Flughafen weiter mit. Mit Verspätungen sei aber noch den ganzen Tag zu rechnen. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.
Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hieß es. Etwa 1.000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.
Bus wurde von Lawine von der Straße geschoben
Auch auf den Autobahnen gab es große Probleme. Eine wichtige Schnellstraße am Rand der österreichischen Metropole war zeitweise gesperrt. Viele höher gelegenen Straßen waren ebenfalls nicht mehr befahrbar.
In Tirol wurde ein Bus, der Firmenangestellte zu ihrem Unternehmen brachte, von einer Lawine erfasst und von der Straße geschoben. Keiner der zwölf Insassen sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.
In der Steiermark waren rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Dort waren nach einer Störungsübersicht der Energienetze Steiermark viele Trafo-Stationen ausgefallen.
Nach Schneefall deutlicher Temperaturanstieg
Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. Auf den Straßen ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Viele Bäume stürzten wegen der Schneelast auf die Straßen. Im Laufe des Tages soll der Schneefall aufhören. Ab nächster Woche werden stark steigende Temperaturen erwartet./mrd/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.